Болгарская провидица Вангелия Гуштерова, более известная, как Ванга, оставила много предсказаний. Все они собраны в своеобразном "архиве", который хранит российский бизнесмен Сергей Косторной, называющий себя кумом Ванги.
Напомним, именно он в 2019 году озвучил пророчество о "страшной болезни", которая придет "от желтых" и захватит весь мир. Ему не поверили, но реальность превзошла самые мрачные прогнозы.
А еще с изрядным скептицизмом был встречен его пересказ пророчества Ванги о "страшных событиях", который грянут в "год шести двоек", который станет для людей проверкой на прочность:
"Самое страшное — не враги, а предатели России", — цитировал Косторной слова своей кумы.
Теперь в эфире "Первого" бизнесмен поделился новым предсказанием. На этот раз — про год 2023-ий.
По его словам, Ванга "видела", что он "расставит всё по местам":
"Придет время, когда все к ней (к России) повернутся. Никто не сможет остановить Россию, ибо слишком многое принесла она в жертву".
Косторной "переводит" это пророчество так:
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