Кум Ванги озвучил ее предсказание на 2023 год

Болгарская провидица Вангелия Гуштерова, более известная, как Ванга, оставила много предсказаний. Все они собраны в своеобразном "архиве", который хранит российский бизнесмен Сергей Косторной, называющий себя кумом Ванги.

Напомним, именно он в 2019 году озвучил пророчество о "страшной болезни", которая придет "от желтых" и захватит весь мир. Ему не поверили, но реальность превзошла самые мрачные прогнозы.

А еще с изрядным скептицизмом был встречен его пересказ пророчества Ванги о "страшных событиях", который грянут в "год шести двоек", который станет для людей проверкой на прочность:

"Самое страшное — не враги, а предатели России", — цитировал Косторной слова своей кумы.

Теперь в эфире "Первого" бизнесмен поделился новым предсказанием. На этот раз — про год 2023-ий.

По его словам, Ванга "видела", что он "расставит всё по местам":

"Придет время, когда все к ней (к России) повернутся. Никто не сможет остановить Россию, ибо слишком многое принесла она в жертву".

Косторной "переводит" это пророчество так:

Россия вынесет все испытания и займет свое заслуженное место на мировой политической арене.