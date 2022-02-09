2022 год богат на "мистические даты". И чем меньше времени остаётся до одной из них, состоящей из шести двоек — 22 февраля 2022-го, тем активнее выходят в медиапространство ясновидящие и предсказатели.
По мнению болгарских толкователей предсказаний знаменитой Ванги, провидица тоже называла эту дату. Есть версия, что после неё в Сибири учёные найдут новый вирус, который "долго спал в вечной мерзлоте и сумеет выбраться из-подо льда".
Как заявляют исследователи наследия, оставленного Вангой в виде пророчеств, кроме новой тяжёлой болезни, она видела и другие беды, с которыми "в неспокойном году" — в каждом его месяце будет по пять двоек — придётся столкнуться человечеству:
Болгарская провидица говорила о том, что Россия "прирастёт" некоторыми славянскими державами после того, как главы двух стран пожмут друг другу руки. Есть версия, ничем, правда, не подтверждённая, что она могла иметь в виду Россию и Белоруссию.
По другому "расшифрованному предсказанию Ванги", все те, кто отвернулся от России, "вернутся к ней в новом обличье" и "никто не сможет остановить Россию — всё сметёт она со своего пути, ибо слишком много принесла в жертву".
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