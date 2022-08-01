Предсказания американских провидцев о России идут вразрез с желаниями политиков

Сейчас, когда Россия, да и весь мир балансируют на грани новой войны, отмечается всплеск интереса к предсказаниям знаменитых и не очень провидцев.

Однако когда в СМИ появляются предсказания о будущем нашей страны, нас, журналистов, частенько обвиняют в "подгонке" фактов к текущему моменту.

Что о России говорят американцы?

Предсказания американских провидцев о нашей стране менее известны, чем сделанные бабой Вангой, Джуной или Вольфом Мессингом. Но они есть. И сулят России величие и процветание.

Ясновидящий Дэннион Бринкли, "научившийся" видеть будущее во время клинической смерти, и предсказавший аварию на Чернобыльской АЭС, развал СССР и войну в Ираке, несколько десятилетий назад предупредил, что "мир без России не выживет":

"Есть Россия, есть человечество. Нет России — конец цивилизации", — написал он.

"Спящий пророк" Эдгар Кейси

Эдгар Кейси, произносивший свои предсказания в состоянии особого транса, за что был назван "спящим пророком", сто лет назад говорил, что Россия "построит процветающее общество, используя коммунистическую идеологию, но, поскольку коммунизм — путь в никуда, страну ожидает крах", после которого ее ждут "очень непростые времена" — потеря многих территорий, нищета и разруха. Но "страна встанет на ноги и создаст новый Союз" по образу и подобию прежней, но с совершенно другой идеологией.

"На новую Россию с завистью будут взирать остальные страны и народы", — так записал за "спящим пророком" стенографист.

"Придворный пророк" Белого дома

Американка Джин Диксон, которая делала предсказания для Рузвельта, Кеннеди и Черчилля, а в администрации Рейгана занимала должность советника президента, тоже "видела" будущее нашей страны.

Как следует из опубликованного после ее смерти дневника (в 1997 году), у преемницы СССР будет "особая миссия — возродить цивилизацию после страшных катастроф". А выполнить столь нелёгкую задачу сможет только сильное и процветающее государство.

Джин, как и "спящий пророк" предупреждала, что когда СССР перестанет существовать, Россию ждут непростые времена, которые закончатся, когда у нее появится сильный лидер.

"С ним русский народ сможет со всем справиться: вернет себе потерянные территории, а наука и экономика достигнут небывалых высот. Будут найдены новые месторождения нефти и газа. Всем врагам назло Россия будет только богатеть, если пойдет по собственному пути".

Не американцами едиными

Итальянская провидица Мавис более 20 лет назад говорила, что Россия, начав с Крыма, вернёт себе многие территории. А потом "изменит мировой порядок". Согласно ее предсказанию, в России будут стремительно развиваться регионы — Карелия и Сибирь станут такими же процветающими, как обе столицы.

Француженка Мария Дюваль (она жива, ей 84 года) говорила, что "благодаря жёсткости Путина Россия возродится" (предсказание было сделано в период президентства Дмитрия Медведева):

"Будет нелегко, потому как против России ополчится полмира. Но Россия — богатая страна, ее народ трудолюбив и сплочён. Она сможет построить экономику исключительно на своих ресурсах".

Ещё в 2008 году Дюваль предсказала, что конфликт Россия -Запад перерастёт в горячую фазу, которая пойдёт Москве на пользу.

Вот тут, как говорится, поживем — увидим. Хотя, судя по всему, предсказание сбывается уже сейчас.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.