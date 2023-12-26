Что такое ламинирование волос и можно ли его сделать в домашних условиях

1:28 Your browser does not support the audio element. Красота

Ламинирование волос — это эффективная процедура, направленная на улучшение структуры волос и создание защитной оболочки вокруг каждого волоса. Процедура особенно рекомендуется обладательницам секущихся кончиков, тем, кто хочет избежать ежедневного укладывания волос, а также тем, кто стремится к гладким и блестящим локонам.

Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Плюсы ламинирования включают в себя мягкость, блеск и гладкость волос, укрепление их структуры, удержание влаги внутри волоса, а также защиту от вредного воздействия солнечных лучей и загрязнений. Однако есть и минусы, такие как временный эффект, возможное утяжеление волос, ограничение возможностей укладки и индивидуальная реакция на используемые составы.

Ламинирование подходит не всем, например, владельцам волнистых волос, густых и тяжелых волос. Также следует учитывать, что процедура требует повторного проведения для поддержания результатов. Процесс ламинирования включает в себя мытье волос особым шампунем, нанесение ламинирующего состава и его смывание.

Домашнее ламинирование волос с использованием желатина может помочь достичь схожего эффекта, создавая защитный слой и придавая волосам блеск, гладкость и упругость. Результат такой процедуры сохраняется около двух-трех недель.