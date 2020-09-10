В России вырос спрос на ринопластику и омолаживающие операции

В этом году в России резко вырос спрос на ринопластику и омолаживающие операции, сообщил пластический хирург, член профильной комиссии Минздрава России Антон Захаров.

"В этом году большой прорыв вверх сделали омолаживающие и гармонизирующие операции в эстетической хирургии, так как люди понимают, что они выходят на рынок труда. Каждый раз в кризисной ситуации происходит популярность таких процедур, как ринопластика, пластика нижней трети лица и лифтинг средней зоны, операции по коррекции верхней трети лица. На сегодняшний день эти процедуры являются самыми популярными", — пояснил Антон Захаров.

Также он отметил, что маммопластика по-прежнему популярная услуга, чуть сдавшая позиции в рейтинге.