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Ученые: недостаток сна снижает болевой порог

Здоровье

Не секрет, что нехватка сна опасна для здоровья и самочувствия человека. Но больше всего, указывают ученые, от него страдает человеческий мозг.

Ученые: недостаток сна снижает болевой порог. 398090.jpeg

Так, предупреждают исследователи, мозг человека, который не выспался, работает хуже, чем обычно. Он может не только начать испытывать проблемы с выполнением обыкновенных ежедневных бытовых задач, но даже "придумывать" воспоминания о ситуациях, которые на самом деле с человеком никогда не происходили.

Ученые из Соединенных Штатов Америки недавно выяснили, что человеческий мозг при остром недосыпе начинает иначе реагировать на болевые ощущения. Так, делятся своими наблюдениями американские исследователи, происходит значительное снижение болевого порога.

Согласно общедоступным данным, больше половины людей, страдающих от хронических болей, испытывают проблемы со сном. Это, разумеется, логично, говорят ученые из США — при сильной боли тяжело уснуть.

Но, предположили они, возможно, существует и обратная взаимосвязь — люди, что постоянно не высыпаются, более подвержены физическим недомоганиям.

Свой тезис ученые проверили следующим образом. Они набрали группу добровольцев, не испытывающих ни проблем со сном, ни страдающих от каких-либо хронических болей. Сначала специалисты выявили болевой порог для участников эксперимента в тот момент, когда они были отдохнувшими. Так, ученые прикладывали к ногам добровольцев грелки с кипятком. Те не смогли терпеть боль при 43,8 градусов по Цельсию.

Но, стоило добровольцам явиться в лабораторию сонными, как показатели тут же кардинально изменились. Так, участники эксперимента заявили о невыносимой боли, когда температура достигла лишь 41,6 градусов по Цельсию.

Ранее "Правда.Ру" писала о другом любопытном исследовании ученых. Так, российские исследователи выявили прямую взаимосвязь между качеством образования и лишним весом. Чем выше у мужчины уровень образования, заявили ученые, тем больше шансов у него заработать ожирение.

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Темы США сон мозг наука ученые здоровье
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