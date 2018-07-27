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Назван идеальный продукт для качественного сна

Здоровье

Ученые назвали идеальный продукт. Таким, по мнению диетологов, являются самые обычные куриные яйца. Они содержат в себе целый кладезь полезных для человеческого организма элементов.

Назван идеальный продукт для качественного сна. 390155.jpeg

Например, в них содержится большое количество мелатонина — гормона, отвечающего за суточные ритмы человека. Таким образом, употребление достаточного количества яиц позволит человеку не только чувствовать себя бодрым и отдохнувшим, но и легко засыпать.

Также в этом продукте содержится триптофан — аминокислота, повышающая качество сна. Помимо этого, триптофан способен снизить показатели тревожности. Получается, что регулярное употребление в пищу куриных яиц может снизить негативный эффект от стресса, усталости и недосыпа.

В яйцах также целая россыпь полезных для организма витаминов, оказывающих благоприятное воздействие на кажу, волосы и ногти. Это витамины группы В — В12, В5, биотин, тиамин, рибофлавин. Они не только предотвращают старение кожи, но и снижают риск заболевания онкологическими заболеваниями.

Так, диетологи советуют съедать в день два яйца — утром и вечером. Такое количество является вполне оптимальным. Можно также и завтракать одними лишь яйцами. Они достаточно калорийны и помогут не испытывать чувство голода длительное время.

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