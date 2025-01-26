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Кардиолог развеял миф о пользе грецких орехов для мозга: настоящая ценность этого продукта в другом

1:14
Здоровье

Ведущий специалист Университетской клиники Осло, кардиолог-диетолог Хьялмар Бьернссон рассказал о реальной пользе орехов, утверждая, что польза этого продукта для работы мозга сильно преувеличена.

Грецкие орехи
Фото: unsplash.com by Mira Bozhko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грецкие орехи

В статье для The New England Journal of Medicine врач опроверг распространённое мнение о том, что орехи полезны для мозга, назвав его мифом без научных оснований. По словам врача, форма ореха напоминает полушария мозга, что и стало причиной появления этого заблуждения.

Бьернссон подчеркнул, что орехи действительно полезны для сердечно-сосудистой системы. Он выделил грецкие орехи, которые содержат альфа-линоленовую кислоту, аналогичную омега-3 жирным кислотам, присутствующим в морской рыбе.

Уникальность липидного состава грецких орехов обусловлена высоким содержанием мононенасыщенных жиров, которые оказывают защитное действие на сердечно-сосудистую систему. Бьернссон отметил, что исследования показали снижение риска смертности от различных причин, особенно от сердечных заболеваний, на 45% при регулярном употреблении орехов.

Уточнения

Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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