Кардиолог развеял миф о пользе грецких орехов для мозга: настоящая ценность этого продукта в другом

Ведущий специалист Университетской клиники Осло, кардиолог-диетолог Хьялмар Бьернссон рассказал о реальной пользе орехов, утверждая, что польза этого продукта для работы мозга сильно преувеличена.

Фото: unsplash.com by Mira Bozhko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грецкие орехи

В статье для The New England Journal of Medicine врач опроверг распространённое мнение о том, что орехи полезны для мозга, назвав его мифом без научных оснований. По словам врача, форма ореха напоминает полушария мозга, что и стало причиной появления этого заблуждения.

Бьернссон подчеркнул, что орехи действительно полезны для сердечно-сосудистой системы. Он выделил грецкие орехи, которые содержат альфа-линоленовую кислоту, аналогичную омега-3 жирным кислотам, присутствующим в морской рыбе.

Уникальность липидного состава грецких орехов обусловлена высоким содержанием мононенасыщенных жиров, которые оказывают защитное действие на сердечно-сосудистую систему. Бьернссон отметил, что исследования показали снижение риска смертности от различных причин, особенно от сердечных заболеваний, на 45% при регулярном употреблении орехов.

Уточнения

Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae).