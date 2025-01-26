Ведущий специалист Университетской клиники Осло, кардиолог-диетолог Хьялмар Бьернссон рассказал о реальной пользе орехов, утверждая, что польза этого продукта для работы мозга сильно преувеличена.
В статье для The New England Journal of Medicine врач опроверг распространённое мнение о том, что орехи полезны для мозга, назвав его мифом без научных оснований. По словам врача, форма ореха напоминает полушария мозга, что и стало причиной появления этого заблуждения.
Бьернссон подчеркнул, что орехи действительно полезны для сердечно-сосудистой системы. Он выделил грецкие орехи, которые содержат альфа-линоленовую кислоту, аналогичную омега-3 жирным кислотам, присутствующим в морской рыбе.
Уникальность липидного состава грецких орехов обусловлена высоким содержанием мононенасыщенных жиров, которые оказывают защитное действие на сердечно-сосудистую систему. Бьернссон отметил, что исследования показали снижение риска смертности от различных причин, особенно от сердечных заболеваний, на 45% при регулярном употреблении орехов.
Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae).
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