Эти тренды для весны не дадут вам замерзнуть: выбираем лучшую верхнюю одежду

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весной погода может быть капризной: утром прохладно, днём тепло, а вечером снова зябко. Чтобы не замёрзнуть и при этом выглядеть стильно, важно подобрать правильную верхнюю одежду. В этом сезоне актуальны как классические модели, так и модные новинки, которые легко впишутся в гардероб. Рассмотрим лучшие варианты верхней одежды для прохладных весенних дней.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в зимней куртке

Тренчкот – стильная классика

Лёгкий и элегантный тренч – идеальный выбор для весенней погоды. Он защищает от ветра и прохлады, а благодаря универсальному крою легко сочетается как с джинсами и кроссовками, так и с платьем и ботильонами.

Стеганые куртки – уют и тепло

Объёмные или приталенные стеганые куртки – тренд последних сезонов. Они лёгкие, но хорошо сохраняют тепло, что делает их отличным вариантом для нестабильной весенней погоды.

Кожаная куртка – универсальный вариант

Косуха или удлиненная кожаная куртка – идеальный выбор для прохладных весенних вечеров. Этот элемент гардероба добавит образу дерзости и отлично сочетается с джинсами, платьями и юбками.

Тёплые кардиганы и жакеты

Если хочется создать лёгкий, но тёплый образ, стоит обратить внимание на плотные кардиганы или удлиненные жакеты. Они станут отличной альтернативой верхней одежде в сухие и не слишком холодные дни.

Весной погода может меняться несколько раз в день, поэтому важно выбирать универсальную верхнюю одежду. Эти варианты помогут создать стильный и комфортный образ.

Уточнения

Верхняя одежда — группа товаров, объединённых по общему признаку «предметы одежды для ношения на улице».



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