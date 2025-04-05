Враг под землёй: 5 признаков, что вашу рассаду кто-то уже ест

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы заметили, что рассада вдруг начинает падать, как подкошенная, а грядки покрываются странными валиками — это может быть сигналом тревоги. Медведка добралась и до вас. Её ареал стремительно расширяется: вредитель всё чаще встречается даже в тех регионах, где раньше был экзотикой.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Перец

5 признаков, что на участке завелась медведка

Растения гибнут внезапно

Медведка перегрызает корень у основания, и растение просто ложится. Особенно страдают огурцы, томаты, капуста и бобовые. Норы на поверхности

Это вертикальные отверстия диаметром до 1 см, похожие на муравьиные, но рядом нет муравьёв. Угроза скрывается в глубине. Почва вздувается

Под землёй медведка прокладывает ходы. Они образуют извилистые валики, особенно заметные на ровных участках и клумбах. Ночное стрекотание

Весной и в начале лета самцы "поют" в норе — звук похож на микс сверчков и лягушек. Если вы слышите его в сумерках — враг рядом. Личное знакомство

Перекапывая компост или тёплую грядку, можно обнаружить взрослых особей и личинок. Особенно много их собирается ближе к зиме в местах с перегнивающей органикой.

Что делать, если медведка уже здесь

С ней борются ловушками, биоприманками и инсектицидами. Но главное — начинать вовремя. Не хотите применять химию? Используйте натуральные средства. Например, гранулы на основе эфирных масел — безопасны для человека и домашних животных, но создают для медведки непроходимую преграду.

Самый уязвимый период — первые недели после высадки рассады. Защитите её сразу — и сможете вздохнуть спокойно.

Уточнения

Медве́дки (лат. Gryllotalpidae) — семейство крупных роющих насекомых отряда прямокрылых. Встречаются повсеместно. Более 110 видов.

