Плесень атакует не только ванную: 3 неочевидных места в доме, где она прячется — проверьте немедленно

Плесень может скрываться в неожиданных местах вашего дома, создавая опасность для здоровья. Она не ограничивается только влажными подвалами и ванными комнатами.
Под ковриками часто остаётся влага, особенно если погода была влажной. Это создаёт отличные условия для роста плесени. Чтобы избежать этого, регулярно мойте коврики и не забывайте поднимать их, чтобы поверхность под ними могла высохнуть.
В картотечных шкафах плесень может развиваться на бумаге, особенно в помещениях с высокой влажностью. Чтобы избежать повреждения документов, старайтесь хранить бумажные материалы в сухих местах, используйте осушители воздуха в офисе и периодически проветривайте шкафы.
Комнатные растения, особенно при чрезмерном поливе, могут также стать источником плесени. Избыточная влага в почве и плохая циркуляция воздуха способствуют развитию плесени. Контролируйте количество воды и избегайте перелива.
Регулярный уход и внимание к этим местам помогут избежать появления плесени и поддерживать дом в чистоте и безопасности.
Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.
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