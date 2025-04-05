Секрет свежего хлеба: как хранить, чтобы он был мягким и ароматным, как из пекарни

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Свежий хлеб — отличный выбор для завтрака или перекуса. Однако не всегда есть возможность получить его в нужный момент, поэтому лучше покупать хлеб заранее. Но чтобы он оставался свежим, как только что из пекарни, важно знать, как его правильно хранить.

Фото: commons.wikimedia.org by FASTILY, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Хлеб

Многие считают, что хлеб лучше всего хранить в полиэтиленовом пакете на кухонном столе или в холодильнике. Однако такой способ не всегда эффективен. Если оставить хлеб на столе, он быстро высохнет. В холодильнике же он теряет свой вкус и текстуру из-за кристаллизации крахмала при низких температурах, рассказывает бразильское издание Tudogostoso.

Где же тогда хранить свежий хлеб? Ответ прост: в морозильной камере. Для этого хлеб нужно поместить в специальные пластиковые пакеты для заморозки, предварительно выпустив из них как можно больше воздуха.

Морозильник позволяет сохранить хлеб свежим на долгое время, пишет Медпульс. Когда вы захотите его использовать, просто достаньте хлеб из морозилки, разморозьте и запеките в духовке или аэрогриле в течение 3-5 минут. Теперь у вас всегда будет свежий французский хлеб, как будто только что из пекарни.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.



Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

