Секреты успеха от миллиардера Марка Кубана: как ИИ изменит траекторию вашей карьеры

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Появление искусственного интеллекта в нашей повседневной жизни перестало быть чем-то из научной фантастики.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository Искусственный интеллект

Для поколения Z, которое начинает входить на рынок труда, работа с различными формами интеграции ИИ в профессиональную среду станет неизбежной.

Поэтому один из главных советов миллиардера и инвестора Марка Кубана для этой новой генерации очевиден: освоение ИИ — это не выбор, а необходимость.

Марк Кубан, миллиардер и инвестор, соучредитель видеоплатформы Broadcast. com и бывший владелец команды НБА "Даллас Маверикс", поделился своим мнением на конференции SXSW. Он рассказал, что на протяжении своей жизни он был вовлечен в различные виды бизнеса. Но если бы он мог вернуться назад и снова стать молодым с карьеры впереди, его внимание было бы сосредоточено на одном:

"Если бы мне было 16, 18, 20 или 21 год, я бы посвящал каждую минуту своего дня изучению искусственного интеллекта. Даже во сне я бы слушал подкасты об ИИ".

Искусственный интеллект — это будущее, и поколению Z нужно быть к этому готовым. Во время своего выступления Марк Кубан подчеркнул, что ИИ не просто автоматизирует задачи, он трансформирует целые сектора и открывает новые возможности для трудоустройства.

Для молодежи, которая начинает свой путь в карьере, важно быть готовыми к этому изменению, пишет terra.

Уточнения

Поколе́ние Z (англ. Generation Z, также известное как «зумеры») — термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов (нижние границы дат рождения 1995—1997, верхние границы 2010—2012).



