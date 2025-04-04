Пирожки, которые удивят всех: готовим их на пиве и без фарша

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Если надоели банальные начинки вроде капусты или яиц с луком, попробуйте пирожки с гречкой и копченой грудинкой. Они получаются сытными, ароматными и гораздо дешевле мясных. А если ещё и тесто замесить на пиве — гости точно удивятся! Пошаговый рецепт поможет всё сделать без ошибок.

Фото: commons.wikimedia.org by Evilmonkey0013 из английский Википедия, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Пирожки

Что понадобится:

Для теста:

пиво — 1 стакан

мука — 2 стакана

яйца — 2 шт.

растительное масло — 2 ст. л.

соль — по вкусу

Для начинки:

гречневая крупа — 125 г

вода — 2 стакана

копченая грудинка — 200 г

лук — 1 шт.

сливочное масло — 2 ст. л.

соль и перец — по вкусу

растительное масло — для жарки

Как готовить:

1. Готовим гречку.

Обжарьте промытую крупу на сухой сковороде до аромата, затем отварите с солью 15 минут и оставьте доходить под крышкой ещё на полчаса.

2. Начинка.

Нарежьте грудинку кубиками, обжарьте 5 минут, добавьте лук, готовьте ещё 5 минут. Снимите с огня, вмешайте сливочное масло. Смешайте с гречкой.

3. Замешиваем тесто.

Муку с солью соедините с пивом, замесите до однородности. Отдельно смешайте масло с желтками, введите в тесто. Белки взбейте до пены, аккуратно вмешайте.

4. Формуем пирожки.

Разделите тесто на кусочки, раскатайте лепёшки, положите начинку, защипните края. Жарьте в масле по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

