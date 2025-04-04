Пирожки, которые удивят всех: готовим их на пиве и без фарша

Если надоели банальные начинки вроде капусты или яиц с луком, попробуйте пирожки с гречкой и копченой грудинкой. Они получаются сытными, ароматными и гораздо дешевле мясных. А если ещё и тесто замесить на пиве — гости точно удивятся! Пошаговый рецепт поможет всё сделать без ошибок.
Для теста:
пиво — 1 стакан
мука — 2 стакана
яйца — 2 шт.
растительное масло — 2 ст. л.
соль — по вкусу
Для начинки:
гречневая крупа — 125 г
вода — 2 стакана
копченая грудинка — 200 г
лук — 1 шт.
сливочное масло — 2 ст. л.
соль и перец — по вкусу
растительное масло — для жарки
1. Готовим гречку.
Обжарьте промытую крупу на сухой сковороде до аромата, затем отварите с солью 15 минут и оставьте доходить под крышкой ещё на полчаса.
2. Начинка.
Нарежьте грудинку кубиками, обжарьте 5 минут, добавьте лук, готовьте ещё 5 минут. Снимите с огня, вмешайте сливочное масло. Смешайте с гречкой.
3. Замешиваем тесто.
Муку с солью соедините с пивом, замесите до однородности. Отдельно смешайте масло с желтками, введите в тесто. Белки взбейте до пены, аккуратно вмешайте.
4. Формуем пирожки.
Разделите тесто на кусочки, раскатайте лепёшки, положите начинку, защипните края. Жарьте в масле по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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