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Можно ли угадать характер кота по окрасу: разбираемся, это научный факт или бабушкина байка

1:49
Зоосфера

"Рыжий — значит ласковый, черепаховый — с характером, а белый — как снежная королева". Звучит знакомо? Многим хочется верить, что цвет шерсти кошки подскажет, чего ждать от питомца. Но всё не так просто.

кошка
Фото: commons.wikimedia.org by Никонико962, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кошка

Почему мы верим в связь характера с окрасом

Стереотипы о кошках укоренились давно: чёрные ассоциируются с мистикой, рыжие — с весельем, белые — с отстранённостью. А дальше работает самовнушение: если мы верим, что кот ласковый, то и трактуем любое его мурлыканье как знак любви.

Что говорят исследования

В 2012 году учёные из Беркли опросили почти 200 владельцев и выяснили: рыжие коты — фавориты, черепаховые — "характерные", белые — холодноваты. Позже учёные из Дейвиса собрали больше тысячи анкет и обнаружили: серо-белые и калико-кошки чаще бывают агрессивными, особенно на приёме у ветеринара. Но обе работы строились на мнениях хозяев, а не объективных данных.

Что влияет на кошачью натуру на самом деле

Поведение формируется ещё в котёнчестве: если малыш много общался с людьми с трёх недель, он, скорее всего, будет уверенным и дружелюбным. Немалую роль играет наследственность — от спокойных родителей чаще рождаются уравновешенные котята. А физиология тоже даёт о себе знать: белые кошки с голубыми глазами нередко страдают глухотой, и это может восприниматься как "отстранённость".

Главное — не цвет, а контакт

Учёные сходятся в одном: ни один цвет шерсти не гарантирует определённого характера. Лучше присмотреться к поведению питомца и довериться интуиции. Ведь каждый кот — это целая вселенная.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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