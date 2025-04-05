Он играл в Пакман, разводил костёр и понимал английский: гений с хвостом по имени Канзи

Мир недавно потерял одного из самых интеллектуально развитых приматов — шимпанзе по имени Канзи. Он не просто был выдающимся испытуемым в исследованиях, но и продемонстрировал способности, которые раньше считались недоступными для обезьян.
Канзи понимал английский на слух и мог поддерживать беседы. Он использовал искусственный язык йеркиш, состоящий из лексиграмм — символов, которые обозначали существительные, глаголы и прилагательные. Но его способности выходили за рамки стандартного общения. Канзи знал более 350 лексиграмм и умел составлять с их помощью сложные предложения. Он также обучался жестам, наблюдая за гориллой Коко, которая использовала амслен (американский язык жестов).
Во время одного из экспериментов Канзи показал свои когнитивные способности, которые превосходили даже двухлетнего ребенка. Когда оба испытуемых — Канзи и ребенок — должны были выполнить задачу, связанная с "помидором" и "мячиком", Канзи без труда понял задание, в отличие от малыша, который растерялся. Это подтвердило, что бонобо способен воспринимать синтаксис гораздо лучше маленьких детей.
Канзи также оказался мастером в таких навыках, как разводить огонь. С пяти лет он увлекался наблюдением за пламенем, а позже начал создавать костры самостоятельно. Это умение включало в себя сбор хвороста, использование спичек и подкидывание дров. Любимым угощением Канзи на огне были зефирки. Кроме того, Канзи освоил создание каменных орудий, таких как рубила, и использовал их для добычи пищи.
Не остановившись на этом, Канзи также научился играть в компьютерные игры, включая Пакман и Майнкрафт. В одном из экспериментов он играл по сети, не раскрывая своего статуса как шимпанзе, а в другой раз вместе с братом победил финального босса игры. Все это он делал с помощью сенсорного экрана, так как не мог пользоваться клавиатурой и мышью.
Не только в играх и экспериментах Канзи проявил свою сообразительность. Он стал соавтором научной статьи, посвященной изучению поведения приматов, что стало важным вкладом в науку.
Канзи был не только гением среди шимпанзе, но и лидером своей группы, несмотря на то что обычно роль патриарха в обществе бонобо занимает самка.
К сожалению, в 44 года Канзи ушел из жизни. Его вклад в науку и уникальные способности изменили наше восприятие интеллекта приматов и оставили неизгладимый след в истории.
Шимпанзе́ (лат. Pan) — род из семейства гоминид отряда приматов.
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