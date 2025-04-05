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Он играл в Пакман, разводил костёр и понимал английский: гений с хвостом по имени Канзи

2:57
Зоосфера

Мир недавно потерял одного из самых интеллектуально развитых приматов — шимпанзе по имени Канзи. Он не просто был выдающимся испытуемым в исследованиях, но и продемонстрировал способности, которые раньше считались недоступными для обезьян.

Шимпанзе Канзи
Фото: commons.wikimedia.org by William H. Calvin, PhD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шимпанзе Канзи

Как Канзи общался с людьми

Канзи понимал английский на слух и мог поддерживать беседы. Он использовал искусственный язык йеркиш, состоящий из лексиграмм — символов, которые обозначали существительные, глаголы и прилагательные. Но его способности выходили за рамки стандартного общения. Канзи знал более 350 лексиграмм и умел составлять с их помощью сложные предложения. Он также обучался жестам, наблюдая за гориллой Коко, которая использовала амслен (американский язык жестов).

Интеллект Канзи в сравнении с детьми

Во время одного из экспериментов Канзи показал свои когнитивные способности, которые превосходили даже двухлетнего ребенка. Когда оба испытуемых — Канзи и ребенок — должны были выполнить задачу, связанная с "помидором" и "мячиком", Канзи без труда понял задание, в отличие от малыша, который растерялся. Это подтвердило, что бонобо способен воспринимать синтаксис гораздо лучше маленьких детей.

Разведение огня и освоение орудий труда

Канзи также оказался мастером в таких навыках, как разводить огонь. С пяти лет он увлекался наблюдением за пламенем, а позже начал создавать костры самостоятельно. Это умение включало в себя сбор хвороста, использование спичек и подкидывание дров. Любимым угощением Канзи на огне были зефирки. Кроме того, Канзи освоил создание каменных орудий, таких как рубила, и использовал их для добычи пищи.

Гаджеты и игры

Не остановившись на этом, Канзи также научился играть в компьютерные игры, включая Пакман и Майнкрафт. В одном из экспериментов он играл по сети, не раскрывая своего статуса как шимпанзе, а в другой раз вместе с братом победил финального босса игры. Все это он делал с помощью сенсорного экрана, так как не мог пользоваться клавиатурой и мышью.

Канзи в науке

Не только в играх и экспериментах Канзи проявил свою сообразительность. Он стал соавтором научной статьи, посвященной изучению поведения приматов, что стало важным вкладом в науку.

Канзи был не только гением среди шимпанзе, но и лидером своей группы, несмотря на то что обычно роль патриарха в обществе бонобо занимает самка.

Ушел великий ученик

К сожалению, в 44 года Канзи ушел из жизни. Его вклад в науку и уникальные способности изменили наше восприятие интеллекта приматов и оставили неизгладимый след в истории.

Уточнения

Шимпанзе́ (лат. Pan) — род из семейства гоминид отряда приматов. 

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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