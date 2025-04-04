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Весенние работы на даче: с чего начать в этом году?

1:59
Садоводство » Советы

С приходом весны и отсутствием снега на газонах многих садоводов начинает подмывать приступить к дачным работам. 

Хотя в обычные годы в это время не рекомендуется стричь газон до конца апреля, в этом году ситуация немного иная. Существует возможность использовать газонокосилку для мульчирования сучьев и веток, известных как «рамиевое дерево», которые богаты питательными веществами.

Некоторые садоводы отмечают, что из-за отсутствия снежного покрова не было активности микроорганизмов, обычно происходящей между снегом и газоном. Это вызывает вопросы о целесообразности мульчирования ранее собранных листьев для улучшения почвы.

Что касается посева гороха, то оптимальным вариантом будет сначала прорастить семена в помещении, а затем, как только почва оттает, высадить их на улице. Однако не стоит торопиться с удалением мульчи для прогрева почвы.

Сейчас также подходящее время для обрезки малиновых кустов. Удалите прошлогодние побеги и подрежьте новые до разумной высоты. Это даст возможность позже использовать их для создания мульчи.

Любителям цветочных композиций стоит обратить внимание на ветви форзиции: сейчас самое время для их обрезки. Также можно использовать ветви сирени и кустарников "китайской розы" для заставления.

Для получения лучших результатов срезанные ветви стоит держать в воде в прохладном месте, что позволит им зацвести через пару недель. 

Не забывайте, что окончание заморозков не за горами: характерные листья скоро появятся, а первую весну подтверждают возвращения дроздов.

Помимо того, стоит задуматься о посадке цветов из семян, таких как диантус, астры, гвоздики и бархатцы. Весна наступает, и время действий пришло!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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