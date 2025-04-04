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Антарктида дала течь: что прячется в водопаде, который выглядит как кровь

1:28
Наука

Среди ледяных просторов Восточной Антарктиды вдруг появляется пугающее зрелище — из ледника Тейлора вытекает алый поток, словно из пробитого сердца планеты. Это явление назвали "Кровавым водопадом", и оно до сих пор будоражит воображение учёных.

Антарктида, лед, озеро Фрикселл
Фото: commons.wikimedia.org by Joe Mastroianni, National Science Foundation, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Антарктида, лед, озеро Фрикселл

Не водоросли, а древний металл

Сначала подозревали красные водоросли, но анализ развеял миф. Вода насыщена железом — когда она выходит на поверхность и сталкивается с кислородом, происходит реакция: вода мгновенно окрашивается в ржаво-красный цвет.

Миллион лет без кислорода

Под ледником прячется древнее подлёдное озеро, изолированное от внешнего мира более миллиона лет. Его вода солонее морской и насыщена микроорганизмами, выжившими в условиях, где нет ни света, ни тепла, ни воздуха.

"Этот поток — капсула времени", — говорят исследователи из Университета Аляски.

Намёк на инопланетную жизнь

Учёные уверены: Кровавый водопад — не просто геологическое чудо. Он показывает, что жизнь может существовать даже в экстремальных условиях. Именно такие микромиры могут скрываться подо льдом спутников Юпитера или Марса.

Тайна, спрятанная под километрами льда

Антарктида снова напомнила: Земля умеет хранить секреты. И иногда, чтобы найти следы других миров, достаточно присмотреться к нашему.

Уточнения

Кровь (лат  sanguis, др.-греч. αἷμα) — жидкая и подвижная соединительная ткань внутренней среды организма.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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