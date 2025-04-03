Как обычная сода заменяет удобрения и спасает от грибка

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Некоторые дачники хмурятся, услышав про соду в огороде — мол, зачем рисковать урожаем. Другие же с уверенностью подсыпают белый порошок под растения и радуются результатам.

Фото: creativecommons.org by Marrik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Огурцы

Так кто же прав?

Сода и огурцы — хорошая пара

Если вы всё ещё сомневаетесь, можно смело отбросить опасения. Обычная пищевая сода не просто безопасна — она действительно работает. Натуральность — её главный плюс: средство не вредит растениям, человеку и окружающей среде.

Сода помогает улучшить состав почвы, снижая её кислотность. Это особенно важно, если огурцы растут на кислых грунтах, где они чаще болеют и плохо плодоносят. Кроме того, сода угнетает развитие грибков и некоторых вредителей, действуя мягко, но эффективно.

Плюсы, которые сложно игнорировать

Улучшает вкус . Огурцы, которые получали содовую подкормку, вырастают сочными и хрустящими.

Продлевает срок хранения . Плоды дольше остаются свежими после сбора.

Предотвращает пожелтение. Листья дольше остаются зелёными, а сами растения крепкими.

Сода подходит и для профилактики, и для регулярного ухода. А побочных эффектов у неё, как показывает практика, нет.

Так что, если у вас до сих пор лежит неиспользованная пачка на кухне — самое время взять её с собой в сад.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

