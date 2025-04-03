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Как обычная сода заменяет удобрения и спасает от грибка

1:30
Садоводство

Некоторые дачники хмурятся, услышав про соду в огороде — мол, зачем рисковать урожаем. Другие же с уверенностью подсыпают белый порошок под растения и радуются результатам.

Огурцы
Фото: creativecommons.org by Marrik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Огурцы

Так кто же прав?

Сода и огурцы — хорошая пара

Если вы всё ещё сомневаетесь, можно смело отбросить опасения. Обычная пищевая сода не просто безопасна — она действительно работает. Натуральность — её главный плюс: средство не вредит растениям, человеку и окружающей среде.

Сода помогает улучшить состав почвы, снижая её кислотность. Это особенно важно, если огурцы растут на кислых грунтах, где они чаще болеют и плохо плодоносят. Кроме того, сода угнетает развитие грибков и некоторых вредителей, действуя мягко, но эффективно.

Плюсы, которые сложно игнорировать

  • Улучшает вкус. Огурцы, которые получали содовую подкормку, вырастают сочными и хрустящими.

  • Продлевает срок хранения. Плоды дольше остаются свежими после сбора.

  • Предотвращает пожелтение. Листья дольше остаются зелёными, а сами растения крепкими.

Сода подходит и для профилактики, и для регулярного ухода. А побочных эффектов у неё, как показывает практика, нет.

Так что, если у вас до сих пор лежит неиспользованная пачка на кухне — самое время взять её с собой в сад.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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