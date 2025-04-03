Как обычная сода заменяет удобрения и спасает от грибка

Некоторые дачники хмурятся, услышав про соду в огороде — мол, зачем рисковать урожаем. Другие же с уверенностью подсыпают белый порошок под растения и радуются результатам.
Так кто же прав?
Если вы всё ещё сомневаетесь, можно смело отбросить опасения. Обычная пищевая сода не просто безопасна — она действительно работает. Натуральность — её главный плюс: средство не вредит растениям, человеку и окружающей среде.
Сода помогает улучшить состав почвы, снижая её кислотность. Это особенно важно, если огурцы растут на кислых грунтах, где они чаще болеют и плохо плодоносят. Кроме того, сода угнетает развитие грибков и некоторых вредителей, действуя мягко, но эффективно.
Улучшает вкус. Огурцы, которые получали содовую подкормку, вырастают сочными и хрустящими.
Продлевает срок хранения. Плоды дольше остаются свежими после сбора.
Предотвращает пожелтение. Листья дольше остаются зелёными, а сами растения крепкими.
Сода подходит и для профилактики, и для регулярного ухода. А побочных эффектов у неё, как показывает практика, нет.
Так что, если у вас до сих пор лежит неиспользованная пачка на кухне — самое время взять её с собой в сад.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Кажется, что выбрать крем — дело простое. Но один промах, и средство может не только не помочь, но и навредить. Рассказываем, как выбрать правильно.