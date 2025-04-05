Привычные продукты, из-за которых кожа стареет — даже если ты пользуешься кремом

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Индустрия красоты научила нас бояться сахара: якобы он главный враг коллагена и упругости кожи. Но в тени этого демона прячутся куда более коварные враги — продукты, которые мы употребляем почти ежедневно и даже не подозреваем, как они ускоряют появление морщин. Хуже всего то, что эти привычные перекусы могут сушить кожу, нарушать её баланс и запускать процессы преждевременного старения.

Фото: Freepik is licensed under Free license Тургор кожи

Чипсы: хрустящий удар по увлажнению кожи

Да, в чипсах полно трансжиров и быстрых углеводов. Но основной вред — в соли. Она буквально "высасывает" влагу из клеток. Если часто перекусывать солёными снеками, кожа теряет эластичность, становится сухой и быстрее покрывается морщинами. Особенно это заметно на участках, где кожа тонкая — вокруг глаз и губ.

Лапша быстрого приготовления: удобство против здоровья

Незаменимая еда на даче, в дороге или на работе — и главный враг кожи. Помимо соли, которая обезвоживает, в составе такой лапши есть глутамат натрия. Он может вызывать воспаления, усиливать высыпания и провоцировать покраснения. В итоге кожа становится раздражённой, а её барьер — ослабленным. Всё это прямой путь к преждевременному старению.

Молочные продукты: не такие уж и безобидные

Молоко, йогурты и сыр считаются полезными. Но если кожа склонна к жирности, на ней появляются высыпания и покраснения, молочные продукты могут усиливать эти проявления. Особенно стоит обратить внимание на лактозу: при её избытке кожа может реагировать воспалением и ухудшением текстуры. Иногда достаточно временно исключить молочку, чтобы лицо заметно посвежело.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.



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