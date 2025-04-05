Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самый драматичный колибри: умирает в 8 вечера, воскресает в 7 утра
Отвечаем на вопрос, можно ли стоять под зелёную стрелку? И когда за это реально выпишут штраф
Это растение переживёт вас: оно может выдержать тёмный угол в течение нескольких недель без воды
Враг под землёй: 5 признаков, что вашу рассаду кто-то уже ест
Мебель в съёмную квартиру: что покупать, чтобы не ругать себя на переезде
Эти тренды для весны не дадут вам замерзнуть: выбираем лучшую верхнюю одежду
Не игнорируйте эту привычку: почему ночная жажда может быть симптомом болезни
Он играл в Пакман, разводил костёр и понимал английский: гений с хвостом по имени Канзи
Секрет свежего хлеба: как хранить, чтобы он был мягким и ароматным, как из пекарни

Привычные продукты, из-за которых кожа стареет — даже если ты пользуешься кремом

1:52
Моя семья » Красота и стиль

Индустрия красоты научила нас бояться сахара: якобы он главный враг коллагена и упругости кожи. Но в тени этого демона прячутся куда более коварные враги — продукты, которые мы употребляем почти ежедневно и даже не подозреваем, как они ускоряют появление морщин. Хуже всего то, что эти привычные перекусы могут сушить кожу, нарушать её баланс и запускать процессы преждевременного старения.

Тургор кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license
Тургор кожи

Чипсы: хрустящий удар по увлажнению кожи

Да, в чипсах полно трансжиров и быстрых углеводов. Но основной вред — в соли. Она буквально "высасывает" влагу из клеток. Если часто перекусывать солёными снеками, кожа теряет эластичность, становится сухой и быстрее покрывается морщинами. Особенно это заметно на участках, где кожа тонкая — вокруг глаз и губ.

Лапша быстрого приготовления: удобство против здоровья

Незаменимая еда на даче, в дороге или на работе — и главный враг кожи. Помимо соли, которая обезвоживает, в составе такой лапши есть глутамат натрия. Он может вызывать воспаления, усиливать высыпания и провоцировать покраснения. В итоге кожа становится раздражённой, а её барьер — ослабленным. Всё это прямой путь к преждевременному старению.

Молочные продукты: не такие уж и безобидные

Молоко, йогурты и сыр считаются полезными. Но если кожа склонна к жирности, на ней появляются высыпания и покраснения, молочные продукты могут усиливать эти проявления. Особенно стоит обратить внимание на лактозу: при её избытке кожа может реагировать воспалением и ухудшением текстуры. Иногда достаточно временно исключить молочку, чтобы лицо заметно посвежело.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить
Недвижимость
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить Аудио 
Батарейка от богов? Странная находка, способная переписать технологическое прошлое
Наука и техника
Батарейка от богов? Странная находка, способная переписать технологическое прошлое Аудио 
Не только для бодрости: как кофе влияет на мозг, вес и даже настроение
Еда и рецепты
Не только для бодрости: как кофе влияет на мозг, вес и даже настроение Аудио 
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова Весенне-летнее наступление ВС РФ началось: армия Украины на краю пропасти Дмитрий Плотников
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
Как обычная сода заменяет удобрения и спасает от грибка
Антарктида дала течь: что прячется в водопаде, который выглядит как кровь
Антарктида дала течь: что прячется в водопаде, который выглядит как кровь
Последние материалы
Можно ли угадать характер кота по окрасу: разбираемся, это научный факт или бабушкина байка
Весенние работы на даче: с чего начать в этом году?
Пирожки, которые удивят всех: готовим их на пиве и без фарша
Плесень атакует не только ванную: 3 неочевидных места в доме, где она прячется — проверьте немедленно
Хищник в миниатюре, который пережил апокалипсис и теперь охотится в вашем саду
Уколы красоты спасают не только от морщин — есть важный побочный эффект
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Шкаф, который не съедает пространство — как его выбрать и где поставить
Садальский объяснил, почему Ефремову боятся предлагать роли в кино и театре
Всё, что нужно для идеального маникюра: обзор необходимых инструментов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.