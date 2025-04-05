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Не игнорируйте эту привычку: почему ночная жажда может быть симптомом болезни

2:15
Здоровье

Иногда желание выпить воды среди ночи кажется обычной мелочью: съели что-то солёное, в комнате душно или накануне перебрали кофе. Но если такое повторяется часто — стоит насторожиться. Ночная жажда может быть не безобидной привычкой, а признаком серьёзных нарушений в организме.

Грустная девушка
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Грустная девушка

Что может скрываться за ночной жаждой

Сахарный диабет

  • Повышенная глюкоза заставляет почки работать активнее, выводя сахар с мочой. Это вызывает обезвоживание и жажду. Частое мочеиспускание и сухость во рту — тревожный сигнал.

Что делать: сдать анализ крови на глюкозу и гликированный гемоглобин.

Болезни почек или несахарный диабет

  • Почки теряют способность концентрировать мочу, что приводит к её обильному выделению и, соответственно, к жажде.

Дополнительные признаки

  • Отёки по утрам.
  • Мутная или пенистая моча.
  • Боли в пояснице.

Что делать: УЗИ почек, анализ мочи, проверка уровня креатинина.

Проблемы с гормонами

  • При гиперпаратиреозе повышается уровень кальция, который выводится с мочой. Это обезвоживает организм. А гипертиреоз "разгоняет" обмен веществ, что усиливает потребность в воде.

Что делать: сдать анализы на ТТГ, Т4 и паратгормон.

Апноэ сна

  • Храп, дыхание ртом и пересушенная слизистая вызывают жажду. Часто сопровождается дневной сонливостью и головными болями.

Что делать: записаться к сомнологу.

Анемия

  • Недостаток гемоглобина вызывает кислородное голодание тканей — в том числе слизистой, что проявляется сухостью во рту.

Симптомы:

  • Бледность.
  • Учащённый пульс.
  • Ломкие ногти.

Что делать: общий анализ крови и ферритин.

Скрытые инфекции

  • Цистит, пиелонефрит и другие воспаления могут вызывать ночную жажду из-за интоксикации и потерь жидкости.

Если ночная жажда стала постоянной — это повод заглянуть глубже. Один анализ может предупредить серьёзные диагнозы. Не игнорируйте сигналы тела!

Уточнения

Жа́жда — физиологическое ощущение, относящееся к разряду общих чувств и служащее сигналом того, что организм нуждается в воде.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Каяшева Кристина
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