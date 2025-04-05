Не игнорируйте эту привычку: почему ночная жажда может быть симптомом болезни

Иногда желание выпить воды среди ночи кажется обычной мелочью: съели что-то солёное, в комнате душно или накануне перебрали кофе. Но если такое повторяется часто — стоит насторожиться. Ночная жажда может быть не безобидной привычкой, а признаком серьёзных нарушений в организме.
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Грустная девушка
Что может скрываться за ночной жаждой
Сахарный диабет
Повышенная глюкоза заставляет почки работать активнее, выводя сахар с мочой. Это вызывает обезвоживание и жажду. Частое мочеиспускание и сухость во рту — тревожный сигнал.
Что делать: сдать анализ крови на глюкозу и гликированный гемоглобин.
Болезни почек или несахарный диабет
Почки теряют способность концентрировать мочу, что приводит к её обильному выделению и, соответственно, к жажде.
Дополнительные признаки
Отёки по утрам.
Мутная или пенистая моча.
Боли в пояснице.
Что делать: УЗИ почек, анализ мочи, проверка уровня креатинина.
Проблемы с гормонами
При гиперпаратиреозе повышается уровень кальция, который выводится с мочой. Это обезвоживает организм. А гипертиреоз "разгоняет" обмен веществ, что усиливает потребность в воде.
Что делать: сдать анализы на ТТГ, Т4 и паратгормон.
Апноэ сна
Храп, дыхание ртом и пересушенная слизистая вызывают жажду. Часто сопровождается дневной сонливостью и головными болями.
Что делать: записаться к сомнологу.
Анемия
Недостаток гемоглобина вызывает кислородное голодание тканей — в том числе слизистой, что проявляется сухостью во рту.
Симптомы:
Бледность.
Учащённый пульс.
Ломкие ногти.
Что делать: общий анализ крови и ферритин.
Скрытые инфекции
Цистит, пиелонефрит и другие воспаления могут вызывать ночную жажду из-за интоксикации и потерь жидкости.
Если ночная жажда стала постоянной — это повод заглянуть глубже. Один анализ может предупредить серьёзные диагнозы. Не игнорируйте сигналы тела!
Уточнения
Жа́жда — физиологическое ощущение, относящееся к разряду общих чувств и служащее сигналом того, что организм нуждается в воде.
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