Не игнорируйте эту привычку: почему ночная жажда может быть симптомом болезни

2:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда желание выпить воды среди ночи кажется обычной мелочью: съели что-то солёное, в комнате душно или накануне перебрали кофе. Но если такое повторяется часто — стоит насторожиться. Ночная жажда может быть не безобидной привычкой, а признаком серьёзных нарушений в организме.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Грустная девушка

Что может скрываться за ночной жаждой

Сахарный диабет

Повышенная глюкоза заставляет почки работать активнее, выводя сахар с мочой. Это вызывает обезвоживание и жажду. Частое мочеиспускание и сухость во рту — тревожный сигнал.

Что делать: сдать анализ крови на глюкозу и гликированный гемоглобин.

Болезни почек или несахарный диабет

Почки теряют способность концентрировать мочу, что приводит к её обильному выделению и, соответственно, к жажде.

Дополнительные признаки

Отёки по утрам.

Мутная или пенистая моча.

Боли в пояснице.

Что делать: УЗИ почек, анализ мочи, проверка уровня креатинина.

Проблемы с гормонами

При гиперпаратиреозе повышается уровень кальция, который выводится с мочой. Это обезвоживает организм. А гипертиреоз "разгоняет" обмен веществ, что усиливает потребность в воде.

Что делать: сдать анализы на ТТГ, Т4 и паратгормон.

Апноэ сна

Храп, дыхание ртом и пересушенная слизистая вызывают жажду. Часто сопровождается дневной сонливостью и головными болями.

Что делать: записаться к сомнологу.

Анемия

Недостаток гемоглобина вызывает кислородное голодание тканей — в том числе слизистой, что проявляется сухостью во рту.

Симптомы:

Бледность.

Учащённый пульс.

Ломкие ногти.

Что делать: общий анализ крови и ферритин.

Скрытые инфекции

Цистит, пиелонефрит и другие воспаления могут вызывать ночную жажду из-за интоксикации и потерь жидкости.

Если ночная жажда стала постоянной — это повод заглянуть глубже. Один анализ может предупредить серьёзные диагнозы. Не игнорируйте сигналы тела!

Уточнения

Жа́жда — физиологическое ощущение, относящееся к разряду общих чувств и служащее сигналом того, что организм нуждается в воде.

