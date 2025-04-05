Мебель в съёмную квартиру: что покупать, чтобы не ругать себя на переезде

Выбор мебели — всегда квест. Хочется и удобно, и красиво, и чтобы влезло всё нужное. А если речь о съёмной квартире, головной боли становится в два раза больше.
Звучит разумно: не тратить деньги на покупки и сразу въехать в готовое жильё. Объявлений о сдаче меблированных квартир много — почти везде уже есть кровать, шкаф и минимум необходимого. Возможно, не окажется любимого кресла-качалки или модного светильника, но базовый набор обычно присутствует.
Бывает, что съемное жильё без мебели — единственный вариант. В этом случае придётся собирать комплект самому. Главное правило: не обставляйте квартиру, как будто живёте в ней навсегда. Важно помнить, что рано или поздно всё это нужно будет перевозить.
Вот что советуют специалисты:
Дешёвая мебель — не всегда выход. Спать на жёсткой кровати или каждый месяц прикручивать сломанные полки — удовольствие сомнительное. Даже если мебель останется хозяевам, тебе же с ней жить. Лучше выбрать удобные и качественные вещи, которые прослужат хотя бы несколько переездов.
Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
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