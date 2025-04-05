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Мебель в съёмную квартиру: что покупать, чтобы не ругать себя на переезде

1:45
Недвижимость

Выбор мебели — всегда квест. Хочется и удобно, и красиво, и чтобы влезло всё нужное. А если речь о съёмной квартире, головной боли становится в два раза больше.

Квартира
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert naomish, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Квартира

А если снять уже с мебелью

Звучит разумно: не тратить деньги на покупки и сразу въехать в готовое жильё. Объявлений о сдаче меблированных квартир много — почти везде уже есть кровать, шкаф и минимум необходимого. Возможно, не окажется любимого кресла-качалки или модного светильника, но базовый набор обычно присутствует.

Но что, если квартира пустая

Бывает, что съемное жильё без мебели — единственный вариант. В этом случае придётся собирать комплект самому. Главное правило: не обставляйте квартиру, как будто живёте в ней навсегда. Важно помнить, что рано или поздно всё это нужно будет перевозить.

Минимум вещей — максимум удобства

Вот что советуют специалисты:

  • Компактность — особенно для дивана или кровати. Никаких огромных конструкций, лучше — трансформер, чтобы и спать удобно, и место экономить.
  • Мобильность — пусть мебель легко разбирается и помещается в багажник, а не требует грузовика.
  • Функциональность — шкафы и полки должны быть лёгкими и простыми в сборке, но при этом вмещать всё необходимое.

Не экономь на себе

Дешёвая мебель — не всегда выход. Спать на жёсткой кровати или каждый месяц прикручивать сломанные полки — удовольствие сомнительное. Даже если мебель останется хозяевам, тебе же с ней жить. Лучше выбрать удобные и качественные вещи, которые прослужат хотя бы несколько переездов.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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