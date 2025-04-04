Уколы красоты спасают не только от морщин — есть важный побочный эффект

2:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Казалось бы, суть ботокса проста: расслабить мышцы, разгладить лоб, убрать "гусиные лапки" и выглядеть свежее. Но у уколов красоты есть ещё одна неожиданная суперспособность, о которой знают далеко не все. И это не про "замороженные" эмоции.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уколы красоты

Вопрос "колоть или не колоть" волнует многих. Одних радует эффект: мимические морщины разглаживаются, лицо становится моложе. Других пугает потеря выразительности и возможная неестественность. Но если ты склоняешься к "да", стоит узнать о ещё одном бонусе ботокса — он может замедлять само старение лица.

Как ботокс ставит лицо "на паузу"

Инъекции ботулинотоксина не просто разглаживают кожу — они дают ей передышку. Мышцы, которые постоянно находятся в напряжении, буквально "жамкают" кожу, создавая заломы. А когда мышцы расслаблены, кожа отдыхает. Это как отпуск для лица: волокна коллагена и эластина успевают восстановиться, кожный рельеф выравнивается, а жировая ткань стареет медленнее, потому что не истирается мимикой.

"Снижение эластичности кожи происходит под воздействием мышцы, которая всё время напрягается. Представьте себе: вы отдыхаете на Мальдивах — так себя ощущает мышца под ботоксом. А кожа "в отпуске" восстанавливается: коллагеновые волокна укрепляются, заломы исчезают", — объясняет дерматокосметолог Марина Лекомцева.

Как ботокс влияет на кости

С возрастом у нас уходит не только эластичность кожи, но и костная ткань. Особенно это заметно на лице — скулы опадают, черты "плывут". Но ботокс, как выяснилось, влияет и на этот процесс.

"В местах крепления мимических мышц рассасывание костной ткани идёт быстрее. Но если мышца расслаблена, как под действием ботокса, этот процесс замедляется", — говорит Лекомцева.

Получается, ботокс не просто разглаживает морщины — он буквально сохраняет структуру лица. А значит, старение идёт медленнее. Возможно, именно это делает ботокс одной из самых востребованных процедур в мире красоты.

Уточнения

Ботулотокси́н (ботулини́ческий токси́н, токси́н ботули́зма) — белок-нейротоксин, вырабатываемый бактериями Clostridium botulinum.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.