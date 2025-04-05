Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самый драматичный колибри: умирает в 8 вечера, воскресает в 7 утра
Отвечаем на вопрос, можно ли стоять под зелёную стрелку? И когда за это реально выпишут штраф
Враг под землёй: 5 признаков, что вашу рассаду кто-то уже ест
Мебель в съёмную квартиру: что покупать, чтобы не ругать себя на переезде
Привычные продукты, из-за которых кожа стареет — даже если ты пользуешься кремом
Эти тренды для весны не дадут вам замерзнуть: выбираем лучшую верхнюю одежду
Не игнорируйте эту привычку: почему ночная жажда может быть симптомом болезни
Он играл в Пакман, разводил костёр и понимал английский: гений с хвостом по имени Канзи
Секрет свежего хлеба: как хранить, чтобы он был мягким и ароматным, как из пекарни

Это растение переживёт вас: оно может выдержать тёмный угол в течение нескольких недель без воды

1:39
Недвижимость

Тёщин язык (сансевиерия) — идеальное комнатное растение для тех, кто не хочет тратить много времени на уход.

Сансевиерия
Фото: creativecommons.org by Mokkie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сансевиерия

Оно неприхотливо, выносливо и адаптируется к разнообразным условиям освещения, от яркого непрямого света до полутени или даже темных уголков. Несмотря на это, в условиях абсолютной темноты рост замедляется, а листья теряют насыщенность.

Этот суккулент легко переносит засуху и не требует частого полива. Достаточно поливать его, когда почва полностью высохнет, обычно раз в 2-3 недели, а зимой — всего раз в месяц. Основная ошибка в уходе за ним — чрезмерное увлажнение, которое может привести к загниванию корней.

Для тещиного языка подойдет хорошо дренированный субстрат, например, смесь для суккулентов или кактусов. Горшок обязательно должен иметь дренажные отверстия.

Растение не требует частого удобрения: достаточно удобрять его раз в месяц весной и летом, используя жидкое удобрение для суккулентов. Зимой удобрения не нужны.

Размножение сансевиерии легко: можно разделить растение на несколько частей или использовать черенки. Для черенков достаточно разрезать лист, дать подсохнуть пару дней и затем посадить в почву.

Тещин язык — это не только красивое, но и полезное растение: оно очищает воздух, удаляя токсины. Это отличное решение для тех, кто хочет добавить зелени в дом, но не готов тратить много времени на уход за растением.

Уточнения

Сансевие́рия (сансевие́ра, сансевье́ра; лат. Sansevieria) — во многих устаревших системах классификации растений род бесстеблевых вечнозелёных многолетних травянистых растений семейства Спаржевые (Asparagaceae), ранее этот род помещали в семейство Агавовые.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Домашние животные
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки Аудио 
Хабаровский край и Китай: как остров Большой Уссурийский может стать важным международным хабом
Туризм
Хабаровский край и Китай: как остров Большой Уссурийский может стать важным международным хабом Аудио 
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова Весенне-летнее наступление ВС РФ началось: армия Украины на краю пропасти Дмитрий Плотников
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
Как обычная сода заменяет удобрения и спасает от грибка
Антарктида дала течь: что прячется в водопаде, который выглядит как кровь
Антарктида дала течь: что прячется в водопаде, который выглядит как кровь
Последние материалы
Можно ли угадать характер кота по окрасу: разбираемся, это научный факт или бабушкина байка
Весенние работы на даче: с чего начать в этом году?
Пирожки, которые удивят всех: готовим их на пиве и без фарша
Плесень атакует не только ванную: 3 неочевидных места в доме, где она прячется — проверьте немедленно
Хищник в миниатюре, который пережил апокалипсис и теперь охотится в вашем саду
Уколы красоты спасают не только от морщин — есть важный побочный эффект
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Шкаф, который не съедает пространство — как его выбрать и где поставить
Садальский объяснил, почему Ефремову боятся предлагать роли в кино и театре
Всё, что нужно для идеального маникюра: обзор необходимых инструментов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.