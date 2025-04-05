Это растение переживёт вас: оно может выдержать тёмный угол в течение нескольких недель без воды

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Тёщин язык (сансевиерия) — идеальное комнатное растение для тех, кто не хочет тратить много времени на уход.

Фото: creativecommons.org by Mokkie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сансевиерия

Оно неприхотливо, выносливо и адаптируется к разнообразным условиям освещения, от яркого непрямого света до полутени или даже темных уголков. Несмотря на это, в условиях абсолютной темноты рост замедляется, а листья теряют насыщенность.

Этот суккулент легко переносит засуху и не требует частого полива. Достаточно поливать его, когда почва полностью высохнет, обычно раз в 2-3 недели, а зимой — всего раз в месяц. Основная ошибка в уходе за ним — чрезмерное увлажнение, которое может привести к загниванию корней.

Для тещиного языка подойдет хорошо дренированный субстрат, например, смесь для суккулентов или кактусов. Горшок обязательно должен иметь дренажные отверстия.

Растение не требует частого удобрения: достаточно удобрять его раз в месяц весной и летом, используя жидкое удобрение для суккулентов. Зимой удобрения не нужны.

Размножение сансевиерии легко: можно разделить растение на несколько частей или использовать черенки. Для черенков достаточно разрезать лист, дать подсохнуть пару дней и затем посадить в почву.

Тещин язык — это не только красивое, но и полезное растение: оно очищает воздух, удаляя токсины. Это отличное решение для тех, кто хочет добавить зелени в дом, но не готов тратить много времени на уход за растением.

Уточнения

Сансевие́рия (сансевие́ра, сансевье́ра; лат. Sansevieria) — во многих устаревших системах классификации растений род бесстеблевых вечнозелёных многолетних травянистых растений семейства Спаржевые (Asparagaceae), ранее этот род помещали в семейство Агавовые.



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