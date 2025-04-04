Хищник в миниатюре, который пережил апокалипсис и теперь охотится в вашем саду

3:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Стрекозы — это одни из самых древних и выносливых насекомых на Земле. Они пережили два глобальных вымирания и смогли адаптироваться к самым различным условиям жизни. Вот несколько интересных и неожиданных фактов о стрекозах:

Фото: commons.wikimedia.org by Tomasz Górny (, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Стрекоза

Выживание через два глобальных вымирания

Стрекозы пережили два крупных вымирания, в том числе массовое вымирание в конце пермского периода, когда исчезло более 80% видов. Эти насекомые смогли выжить благодаря своей универсальности и способности адаптироваться к изменениям.

Стрекозы — эффективные хищники

Эти насекомые обожают ловить свою добычу на лету, что делает их одними из самых эффективных хищников в мире. Они могут поймать до 95% своей пищи и не боятся атаковать других насекомых.

Рейды на лету

Некоторые виды стрекозы используют групповые стратегии охоты. До 20 особей могут вылететь одновременно, деля пространство на несколько участков, и чистить небо от других насекомых. Плохое время для жука — спастись от такой группы практически невозможно!

Зрение, которое практически идеальное

Стрекозы обладают одним из самых совершенных зрений среди насекомых. Их фасеточные глаза состоят из 30 000 ячеек, что позволяет им видеть почти на 360 градусов и точно рассчитывать траекторию добычи.

Гибкость в пище

Стрекозы не привязаны к какому-то определенному виду пищи. Они готовы есть любые летающие насекомые, что делает их крайне универсальными охотниками. Это помогло им выжить даже в условиях изменения экосистем.

Умение адаптироваться к разным условиям

Стрекозы могут жить в самых разных водоемах — от прудов и озер до болот. Важно, чтобы в месте их обитания была вода для выращивания потомства.

Древность стрекоз

Эти насекомые относятся к отряду древнекрылых, и многие их родственники уже вымерли. Стрекозы не могут складывать крылья за спиной, как жуки или пчелы, что является уникальной эволюционной чертой.

Выносливость и способность к выживанию

Стрекозы могут пережить несколько лет в стадии личинки, что дает им возможность переждать неблагоприятные условия, такие как вулканическая зима или другие катастрофы.

Меганевра — гигантская стрекоза

Один из самых известных предков стрекоз — меганевра, которая имела размах крыльев до 75 см. Она могла бы охотиться на маленьких грызунов, если бы те жили в то время.

Почему стрекозы часто встречаются на надгробиях

Стрекозы любят садиться на полированные поверхности, так как их блеск напоминает им воду. Это приводит к тому, что они часто пытаются отложить яйца на надгробиях, но потомство не появляется, так как эти поверхности не могут служить местом для роста личинок.

Почему стрекозы такие выносливые

Ключ к выживанию стрекоз в их неприхотливости и способности адаптироваться. Они не зациклены на определенной пище, могут пережить экстремальные условия и легко адаптируются к изменениям в климате.

Уточнения

Стреко́зы (лат. Odonáta) — отряд древних летающих насекомых, насчитывающий в мировой фауне свыше 6650 видов.

