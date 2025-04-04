Хищник в миниатюре, который пережил апокалипсис и теперь охотится в вашем саду

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Зоосфера

Стрекозы — это одни из самых древних и выносливых насекомых на Земле. Они пережили два глобальных вымирания и смогли адаптироваться к самым различным условиям жизни. Вот несколько интересных и неожиданных фактов о стрекозах:

Стрекоза
Фото: commons.wikimedia.org by Tomasz Górny (, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Стрекоза

Выживание через два глобальных вымирания

  • Стрекозы пережили два крупных вымирания, в том числе массовое вымирание в конце пермского периода, когда исчезло более 80% видов. Эти насекомые смогли выжить благодаря своей универсальности и способности адаптироваться к изменениям.

Стрекозы — эффективные хищники

  • Эти насекомые обожают ловить свою добычу на лету, что делает их одними из самых эффективных хищников в мире. Они могут поймать до 95% своей пищи и не боятся атаковать других насекомых.

Рейды на лету

  • Некоторые виды стрекозы используют групповые стратегии охоты. До 20 особей могут вылететь одновременно, деля пространство на несколько участков, и чистить небо от других насекомых. Плохое время для жука — спастись от такой группы практически невозможно!

Зрение, которое практически идеальное

  • Стрекозы обладают одним из самых совершенных зрений среди насекомых. Их фасеточные глаза состоят из 30 000 ячеек, что позволяет им видеть почти на 360 градусов и точно рассчитывать траекторию добычи.

Гибкость в пище

  • Стрекозы не привязаны к какому-то определенному виду пищи. Они готовы есть любые летающие насекомые, что делает их крайне универсальными охотниками. Это помогло им выжить даже в условиях изменения экосистем.

Умение адаптироваться к разным условиям

  • Стрекозы могут жить в самых разных водоемах — от прудов и озер до болот. Важно, чтобы в месте их обитания была вода для выращивания потомства.

Древность стрекоз

  • Эти насекомые относятся к отряду древнекрылых, и многие их родственники уже вымерли. Стрекозы не могут складывать крылья за спиной, как жуки или пчелы, что является уникальной эволюционной чертой.

Выносливость и способность к выживанию

  • Стрекозы могут пережить несколько лет в стадии личинки, что дает им возможность переждать неблагоприятные условия, такие как вулканическая зима или другие катастрофы.

Меганевра — гигантская стрекоза

  • Один из самых известных предков стрекоз — меганевра, которая имела размах крыльев до 75 см. Она могла бы охотиться на маленьких грызунов, если бы те жили в то время.

Почему стрекозы часто встречаются на надгробиях

Стрекозы любят садиться на полированные поверхности, так как их блеск напоминает им воду. Это приводит к тому, что они часто пытаются отложить яйца на надгробиях, но потомство не появляется, так как эти поверхности не могут служить местом для роста личинок.

Почему стрекозы такие выносливые

Ключ к выживанию стрекоз в их неприхотливости и способности адаптироваться. Они не зациклены на определенной пище, могут пережить экстремальные условия и легко адаптируются к изменениям в климате.

Уточнения

Стреко́зы (лат. Odonáta) — отряд древних летающих насекомых, насчитывающий в мировой фауне свыше 6650 видов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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