Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Разрешивший ВСУ бить по России Макрон обратился к Путину
На горнолыжных курортах Сочи появятся правила безопасности для туристов
Человек не выживает при этих температурах
Секреты идеального парфюма для мужчин и женщин на первое свидание
Запах, который лечит! Ароматерапия для сияющей кожи
Идеи кофе без лактозы: сделайте свой напиток вкусным
Россиянам назвали альтернативу плитке в санузле
Штрафы за ПДД вырастут с 2025 года: что изменится

Витамины и их роль: на что обратить внимание при дефиците

Признаки нехватки витаминов: что нужно знать
1:50
Здоровье

Многие считают, что если летом питаться овощами и фруктами, то осенью и зимой можно не беспокоиться о дефиците витаминов. Однако наш организм не запасает витамины, а расходует их ежедневно, поэтому важно уделять внимание витаминам круглый год, чтобы избежать недомоганий.

Признаки нехватки витаминов: что нужно знать
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Определить, каких витаминов не хватает организму, несложно, если знать, на какие симптомы обращать внимание. Нутрициолог Анастасия Трухова советует ориентироваться на признаки дефицита витаминов, которые можно заметить даже без дорогостоящих анализов.

Признаки нехватки витаминов

Частыми симптомами дефицита витаминов являются усталость, слабость, снижение концентрации внимания, раздражительность, тревожность, а также проблемы со сном, пищеварением и состоянием кожи, волос и ногтей.

Какие витамины могут отсутствовать

Витамин A: Проблемы со зрением в тёмное время суток и "гусиная" кожа на локтях могут указывать на его нехватку.
Витамины B и C: Трещинки в уголках губ свидетельствуют о недостатке этих витаминов.
Витамины C и E: Кровоточивость дёсен может быть вызвана дефицитом этих витаминов.
Витамин B12: Постоянная слабость, головокружение и бледность указывают на его нехватку.
Витамины C и K: Появление гематом и выпадение волос может свидетельствовать о недостатке этих витаминов.
Витамин D: Слабость и судороги — признак дефицита этого витамина.

Что делать

При появлении указанных симптомов стоит обратиться к врачу и сдать анализы. Это важно, поскольку такие признаки могут свидетельствовать и о других заболеваниях.

Уточнения

Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для человека в качестве составной части пищи.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Обсудить
Сейчас читают
Что нужно заменить сразу после покупки машины с пробегом
Авто
Что нужно заменить сразу после покупки машины с пробегом Аудио 
Когда водителя на автомобиле с запотевшими стеклами лишат прав
Авто
Когда водителя на автомобиле с запотевшими стеклами лишат прав Аудио 
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Авто
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем Аудио 
Популярное
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы

Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.

Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Олег Газманов посоветовал певцу Шаману отказаться от псевдонима
Татьяна Тарасова довела до слёз Валю Карнавал на ТВ-шоу Ледниковый период
Что сегодня известно о мистической горе Воттоваара Игорь Буккер Сводка с фронта: у ВСУ ещё есть 50 ракет ATACMS, массированный налёт БПЛА на Москву не удался Дмитрий Плотников Мелкий американский чиновник не мог подтвердить начало войны с РФ. Тем не менее Россия настороже Любовь Степушова
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам
Как правильно переключать передачи, чтобы не повредить авто
Олег Газманов объяснил, почему певец Шаман заслужил звание заслуженного артиста
Олег Газманов объяснил, почему певец Шаман заслужил звание заслуженного артиста
Последние материалы
Секреты идеального парфюма для мужчин и женщин на первое свидание
Запах, который лечит! Ароматерапия для сияющей кожи
Идеи кофе без лактозы: сделайте свой напиток вкусным
Россиянам назвали альтернативу плитке в санузле
Штрафы за ПДД вырастут с 2025 года: что изменится
Эксперт спрогнозировал динамику цен на российское жилье в 2025 году
Признаки нехватки витаминов: что нужно знать
Почему пилоты боятся садиться на Тибетском нагорье
60% российских учителей жалуются на низкую зарплату и бюрократию
Что делать, если ваш автомобиль издает посторонние шумы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.