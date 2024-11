Витамины и их роль: на что обратить внимание при дефиците

Признаки нехватки витаминов: что нужно знать

Многие считают, что если летом питаться овощами и фруктами, то осенью и зимой можно не беспокоиться о дефиците витаминов. Однако наш организм не запасает витамины, а расходует их ежедневно, поэтому важно уделять внимание витаминам круглый год, чтобы избежать недомоганий.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Определить, каких витаминов не хватает организму, несложно, если знать, на какие симптомы обращать внимание. Нутрициолог Анастасия Трухова советует ориентироваться на признаки дефицита витаминов, которые можно заметить даже без дорогостоящих анализов.

Признаки нехватки витаминов

Частыми симптомами дефицита витаминов являются усталость, слабость, снижение концентрации внимания, раздражительность, тревожность, а также проблемы со сном, пищеварением и состоянием кожи, волос и ногтей.

Какие витамины могут отсутствовать

Витамин A: Проблемы со зрением в тёмное время суток и "гусиная" кожа на локтях могут указывать на его нехватку.

Витамины B и C: Трещинки в уголках губ свидетельствуют о недостатке этих витаминов.

Витамины C и E: Кровоточивость дёсен может быть вызвана дефицитом этих витаминов.

Витамин B12: Постоянная слабость, головокружение и бледность указывают на его нехватку.

Витамины C и K: Появление гематом и выпадение волос может свидетельствовать о недостатке этих витаминов.

Витамин D: Слабость и судороги — признак дефицита этого витамина.

Что делать

При появлении указанных симптомов стоит обратиться к врачу и сдать анализы. Это важно, поскольку такие признаки могут свидетельствовать и о других заболеваниях.

Уточнения

Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для человека в качестве составной части пищи.