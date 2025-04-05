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Магний — ключ к здоровью или очередной маркетинговый ход?

1:19
Наука

Магний — один из важнейших минералов для нашего организма. Он помогает поддерживать здоровье костей, участвует в работе мышц и нервной системы, а также влияет на качество сна и даже на настроение.

Таблетки и капсулы
Фото: commons.wikimedia.org by Root66, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Таблетки и капсулы

Если у вас есть проблемы с пищеварением, это может снижать уровень магния в организме. Эпидемиологические исследования уже давно связывают его дефицит с ухудшением общего состояния здоровья, особенно у пожилых людей. Например, у женщин в постменопаузе увеличение потребления магния может положительно сказаться на плотности костной ткани.

Есть данные, что магний может слегка снижать артериальное давление и потенциально снижает риск сердечных заболеваний и инсульта. Некоторые считают, что он помогает при бессоннице, однако наука пока не дала однозначного ответа. В любом случае, врачи советуют начинать с улучшения гигиены сна, прежде чем прибегать к добавкам.

Важно помнить, что даже такие полезные вещества, как магний, в больших дозах могут быть опасны. Перед применением добавок лучше проконсультироваться с врачом, особенно если речь идёт о детях. Ищите надёжные маркировки, например, USP, чтобы быть уверенным в качестве продукта.

Уточнения

Ма́гний (химический символ — Mg, от лат. Magnesium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.

Менопауза — окончательное прекращение менструальных циклов у женщин.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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