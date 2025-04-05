Елена Борщёва рассказала, как её травили в детстве из-за внешности

Звезда КВН и Comedy Woman Елена Борщёва вспомнила, как страдала из-за своей нестандартной внешности.
Елена Борщёва опубликовала в социальных сетях снимки с дерзкой фотосессии.
Сейчас комедийная актриса уверена в себе, однако так было не всегда.
"Критика моей внешности в детстве и юности меня сильно обижала, доводила до слёз. В школе я плакала, расстраивалась", — написала звезда под снимками.
Борщёва отметила, что полюбила себя и свои недостатки превратила в достоинства.
Экзотическая внешность Елене досталась от отца, уроженца Панамы Хулио Санта-Мария Герра, который учился в РУДН.
Ранее звезда "Дома-2" Виктория Боня призналась, что считала себя гадким утёнком.
Еле́на Серге́евна Борщёва (в замужестве — Юшке́вич; псевдоним — Елена Хульевна Санта-Мария Герра) (род. 11 апреля 1981, Нальчик, Кабардино-Балкарская АССР) — российская актриса кино, театра и телевидения юмористического жанра, телеведущая, поэтесса, певица.
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