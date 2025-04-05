Землетрясение в Азии: Онищенко раскрыл главные риски для путешественников

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко настоятельно рекомендует отказаться от путешествий в страны Юго-Восточной Азии в ближайшее время.

Фото: www.flickr.com by Huyền Phan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вьетнамские девушки

Причина — недавнее мощное землетрясение, которое серьёзно повлияло на инфраструктуру региона.

В пострадавших странах наблюдаются острые перебои с доступом к чистой воде, продуктам питания и жилью. Многие жители и оставшиеся туристы вынуждены выживать в экстремальных условиях, высказал своё мнение в интервью ТАСС академик РАН Геннадий Онищенко.

Климатическая обстановка также оставляет желать лучшего: сильная жара и повышенная влажность могут негативно сказаться на самочувствии путешественников. Кроме того, непривычная для россиян местная вода способна вызывать серьёзные проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Онищенко призвал россиян проявить благоразумие и выбрать для отпуска более безопасные направления.

Уточнения

Генна́дий Григо́рьевич Они́щенко (род. 20 ноября 1950, село Чангыр-Таш, Сузакский район, Ошская область, Киргизская ССР, СССР) — российский государственный деятель, политик и врач-эпидемиолог.

