Евроремонт снова в тренде: какие приёмы из 90-х дизайнеры спасли от забвения

Когда-то евроремонт был символом успеха. Глянцевые потолки, мраморные дельфины на плитке и "Париж" на стенах — всё это считалось роскошью. Сегодня к таким решениям относятся с иронией, но не спешите хоронить стиль: некоторые его элементы получили вторую жизнь.
Натяжные потолки никуда не делись — они просто стали скромнее. Вместо лакированного блеска и рисунков "звездного неба" — матовая фактура и белый цвет. Выглядит как штукатурка, а служит как раньше: практично и аккуратно.
Если раньше по стенам разбегались хаотичные каменные пятна, то теперь всё строго и со вкусом. В тренде аккуратная кладка и кирпич с историей — можно даже оставить старую стену "как есть", покрыв защитным составом.
Откажитесь от визуального шума — забудьте о плитке с сюжетами "лето на лугу" и "дельфин против течения". Вместо этого выбирайте текстурированную плитку с имитацией дерева или камня — сдержанную, но выразительную.
Они снова в моде, но требуют вкуса. Картинка во всю стену — да, если она не спорит с остальным интерьером. Главное — никакой полоски рядом с заснеженным лесом. Один акцент на стену — и интерьер уже играет.
Декоративная штукатурка — это красиво, если её нанёс профессионал. В евроремонтах 90-х с этим не заморачивались, поэтому стены часто выглядели как эксперимент. Сейчас важны уместность и мастерство — и тогда результат будет шикарным.
Мораль одна: старые приёмы не всегда плохие. Важно не повторять ошибки прошлого, а адаптировать удачные решения под современность — тогда ремонт получится стильным, без перегибов и надолго.
Евроремонт (от «евро-») — обывательский термин, широко распространённый в России и странах СНГ для обозначения особого типа (часто капитального) ремонта в жилых или коммерческих помещениях.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.