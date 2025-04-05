Евроремонт снова в тренде: какие приёмы из 90-х дизайнеры спасли от забвения

1:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда-то евроремонт был символом успеха. Глянцевые потолки, мраморные дельфины на плитке и "Париж" на стенах — всё это считалось роскошью. Сегодня к таким решениям относятся с иронией, но не спешите хоронить стиль: некоторые его элементы получили вторую жизнь.

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Потолок, который не выдает себя

Натяжные потолки никуда не делись — они просто стали скромнее. Вместо лакированного блеска и рисунков "звездного неба" — матовая фактура и белый цвет. Выглядит как штукатурка, а служит как раньше: практично и аккуратно.

Камень — но с чувством

Если раньше по стенам разбегались хаотичные каменные пятна, то теперь всё строго и со вкусом. В тренде аккуратная кладка и кирпич с историей — можно даже оставить старую стену "как есть", покрыв защитным составом.

Плитка без цирка

Откажитесь от визуального шума — забудьте о плитке с сюжетами "лето на лугу" и "дельфин против течения". Вместо этого выбирайте текстурированную плитку с имитацией дерева или камня — сдержанную, но выразительную.

Фотообои вернулись — но с условиями

Они снова в моде, но требуют вкуса. Картинка во всю стену — да, если она не спорит с остальным интерьером. Главное — никакой полоски рядом с заснеженным лесом. Один акцент на стену — и интерьер уже играет.

Штукатурка, которая не пугает

Декоративная штукатурка — это красиво, если её нанёс профессионал. В евроремонтах 90-х с этим не заморачивались, поэтому стены часто выглядели как эксперимент. Сейчас важны уместность и мастерство — и тогда результат будет шикарным.

Мораль одна: старые приёмы не всегда плохие. Важно не повторять ошибки прошлого, а адаптировать удачные решения под современность — тогда ремонт получится стильным, без перегибов и надолго.

Уточнения

Евроремонт (от «евро-») — обывательский термин, широко распространённый в России и странах СНГ для обозначения особого типа (часто капитального) ремонта в жилых или коммерческих помещениях.



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