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Подвеска не прощает резких решений: как не угробить её на искусственной неровности

1:53
Авто

Они появляются в самых неожиданных местах: у школ, больниц, парков и во дворах. "Лежачие полицейские" — не просто бугры на асфальте, а официальные инструменты снижения скорости. И хотя к ним уже привыкли, не все водители знают, как правильно их проезжать. Ошибка — и подвеска скажет "прощай".

лежачий полицейский
Фото: Wikipedia by Gennady Grachev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
лежачий полицейский

Спокойствие — главный союзник подвески

Лучший способ преодоления искусственной неровности — заранее сбросить скорость. Оптимально — 20 км/ч. Главное правило: торможение должно закончиться до контакта с препятствием. Иначе удар приходится на переднюю ось, перегружая стойки и амортизаторы.

Газ в пол? Только не перед бугром

Некоторые водители по привычке жмут на тормоз в последний момент. Другие, напротив, пытаются "перепрыгнуть" преграду — особенно если она кажется небольшой. В результате: износ сайлентблоков, деформация рычагов и риск серьёзного ремонта.

Инспекторы советуют: наезжать на неровность стоит плавно, без рывков и суеты. Можно даже слегка нажать на газ уже в момент наезда — это помогает снизить вертикальную нагрузку.

Диагональ — плохой советчик

Попытки проехать "лежачего" так, чтобы на него наехало только одно колесо, приводят к дисбалансу и локальной перегрузке подвески. Особенно это критично для автомобилей с низким клиренсом — один неловкий манёвр, и вы рискуете повредить пороги или даже днище.

Главное — не спешить

Иногда медленный проезд вызывает негодование у других водителей, но лучше получить сигнал из-за "медлительности", чем счёт из автосервиса. Особенно осторожными должны быть владельцы авто с низкой посадкой — для них даже стандартный "лежачий" может стать ударом под дых.

Уточнения

Лежа́чий полице́йский — элемент принудительного снижения скорости транспортных средств, одна из мер успокоения дорожного движения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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