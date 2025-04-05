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Как эффективно избавиться от сорняков в трещинах на дорожке

2:18
Садоводство » Советы

Сорняки, растущие в трещинах на дорожках, могут стать настоящей проблемой для владельцев домов. Однако есть несколько простых и эффективных способов борьбы с этой нежелательной растительностью.

трава
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
трава

Заделка трещин

Трещины в дорожках предоставляют доступ для роста семян сорняков. Брэд Фаулер, агент по городскому садоводству, советует: "Как только трещины появляются, лучшее, что можно сделать, это их заделать". Для этого необходимо очистить трещины от почвы и использовать гибкий бетонный герметик.

Ручное удаление

Одним из самых простых способов избавиться от сорняков является вырывание их с корнями. Эксперты рекомендуют использовать острые инструменты и производить удаление после дождя, когда почва мягче и легче поддается обработке.

Кипяток

Поливание сорняков кипятком может помочь в их уничтожении, однако для полного эффекта может потребоваться несколько раз. Брэд Фаулер предупреждает о рисках получения ожогов, так как этот метод требует осторожности.

Сильная струя воды

Использование мощной струи воды для вымывания почвы из трещин является отличным методом. Эксперты рекомендуют использовать мойку высокого давления или шланг, чтобы предотвратить прорастание семян сорняков.

Использование огня

Сожжение сорняков с помощью пропанового горелки — еще один способ борьбы с нежелательной растительностью. Однако, учитывая риски, связанные с обесцвечиванием поверхностей и безопасностью, этот метод следует использовать с большой осторожностью.

Химические средства

Если другие методы оказываются неэффективными, рекомендуется применять гербициды. Брэд Фаулер отмечает, что химические препараты могут быть одним из самых действенных способов остановки сорняков, которые уже начали расти в трещинах.

С применением этих советов вы сможете эффективно бороться с сорняками в трещинах на вашем driveway и поддерживать его аккуратный вид. Не забывайте о регулярном уходе за вашим участком, чтобы предотвратить появление нежелательных растений в будущем.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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