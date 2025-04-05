5 приборов, которые следует регулярно чистить, чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию

1:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Регулярное обслуживание бытовой техники — это способ сделать её работу более эффективной, снизить счета за электричество и продлить срок службы.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машинка

Начнём с холодильника: он работает круглосуточно, и если змеевики покрыты пылью, компрессору приходится трудиться больше обычного. Протирайте полки и ящики хотя бы раз в неделю, уплотнители дверей — раз в месяц, а дважды в год отодвигайте холодильник от стены и очищайте змеевики.

Духовка также требует внимания: остатки жира и пищи снижают эффективность нагрева. Раз в месяц очищайте варочную панель, вытяжку промывайте раз в два месяца, а глубокой чисткой самой духовки занимайтесь каждый сезон.

Микроволновую печь стоит протирать еженедельно, особенно после разогрева еды — брызги и остатки можно легко убрать с помощью уксуса или лимона. Вентиляционные отверстия очищайте ежемесячно, фильтр — ежеквартально.

Посудомоечная машина нуждается в ежемесячной чистке: уплотнения, разбрызгиватели, фильтры — все это влияет на качество мойки. Если не убирать остатки пищи, вы рискуете потратить больше воды и электроэнергии на повторные циклы.

Стиральную машину достаточно чистить раз в месяц: запускайте холостой цикл с уксусом и горячей водой, протрите резиновую манжету и лотки для порошка, а фильтр очищайте в зависимости от модели — ориентируйтесь по инструкции.

Эти простые действия займут немного времени, но помогут сохранить вашу технику чистой, работоспособной и энергоэффективной.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.



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