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Смотрит телевизор, кусается от любви и метит подушку: вся правда о домашних сурикатах

4:10
Зоосфера

Сурикаты всё чаще появляются в списке экзотических домашних питомцев. Эти маленькие, активные и общительные зверьки выглядят очаровательно и нередко вызывают ассоциации с кошками — они такие же ласковые, любят внимание, играют с детьми и даже могут уживаться с другими домашними животными. Однако сурикаты — дикие хищники, и их содержание в домашних условиях требует серьёзной подготовки.

Сурикат
Фото: commons.wikimedia.org by Vorlod, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сурикат

Кто такие сурикаты

Сурикаты относятся к семейству мангустовых и обитают в Южной Африке. Это социальные животные, живущие большими кланами с чёткой иерархией и распределением ролей — от охранников до охотников и воспитателей потомства.

Основные характеристики

  • Вес взрослой особи — 600-1000 г
  • Длина тела — 25-35 см, хвоста — 17-25 см
  • Продолжительность жизни в домашних условиях — до 12-14 лет
  • Активны днём, особенно любят греться на солнце
  • Отлично лазают, могут долго стоять на задних лапах
  • Естественный рацион — насекомые, мелкие позвоночные, яйца, растения

Поведение и общение

Сурикаты обладают развитым интеллектом и коммуникативными навыками. Они издают десятки различных звуков, предупреждая сородичей об опасности или общаясь между собой. В домашних условиях сурикаты могут быть очень ласковыми, легко привязываются к человеку и предпочитают проводить время рядом с владельцем.

Поведенческие особенности

  • Спят на коленях, плечах или даже на шее
  • Любят наблюдать в окно и следить за происходящим
  • Хорошо уживаются с кошками и собаками при раннем знакомстве
  • Проявляют территориальное поведение, могут становиться "охранниками" дома

Преимущества содержания сурикатов

  • Умные, активные, контактные
  • Яркая индивидуальность каждого зверька
  • Возможность содержания в паре — им комфортнее в компании
  • Интересное поведение: смотрят телевизор, играют с детьми, наблюдают за улицей

Основные трудности

Несмотря на плюсы, сурикаты — не домашние животные в привычном понимании. Их содержание сопряжено с определёнными трудностями:

Приучение к туалету

  • Сурикаты могут освоить лоток, но процесс требует терпения. Ночью они предпочитают не выходить из укрытия и могут справлять нужду в подстилку.

Питание

Сурикаты — хищники. Их рацион должен включать:

  • Живых или сушёных насекомых (сверчки, мучные черви, тараканы)
  • Птичьи яйца
  • Нежирное мясо
  • Немного фруктов и овощей

Также возможно кормление качественным кормом для кошек (премиум-класса).

Когти

  • В природе когти стачиваются при рытье нор. В домашних условиях их необходимо регулярно подстригать.

Агрессия и укусы

  • Даже самый ласковый сурикат может укусить — в игре, от страха или из ревности. Они остаются дикими животными, и их поведение не всегда предсказуемо.

Запах

  • У сурикатов, как у многих хищников, может быть специфический запах, особенно в стрессовых ситуациях. Однако в благоприятных условиях запах минимален.

Условия содержания

  • Просторная клетка или вольер, оборудованные домиком и укрытиями
  • Обогащённая среда: игрушки, туннели, место для лазания
  • Возможность свободного выгула по квартире (под присмотром)
  • Постоянное общение и внимание со стороны владельца

Сурикат — это не альтернатива кошке или собаке, а полноценный экзотический хищник. Он требует времени, внимания, терпения и знания его природы. Если вы готовы к взаимодействию с ярким, умным, но диким существом — сурикат может стать незабываемым компаньоном. Но прежде чем завести такого питомца, стоит хорошо взвесить все "за" и "против" и обязательно проконсультироваться с опытными владельцами или специалистами.

Уточнения

Сурика́т или сурика́та (лат. Suricata suricatta) — вид млекопитающих из семейства мангустовых (Herpestidae).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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