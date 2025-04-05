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Патчи больше не нужны: 4 домашних рецепта против отеков

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Тратиться на патчи каждую неделю — удовольствие не из дешевых. А если сказать, что у тебя в холодильнике уже есть всё для быстрой маски под глаза? Эти простые домашние средства не только экономят деньги, но и работают ничуть не хуже брендовой косметики.

Пластическая хирургия
Фото: https://www.freepik.com
Пластическая хирургия

1. Огурец — классика, которая всегда работает

Свежий огурец — это не просто овощ для салата. Его охлаждающий эффект моментально уменьшает отечность, а витамины осветляют зону под глазами.

Как использовать:

  • Нарежь огурец кружочками и приложи к глазам на 10-15 минут.

  • Или натри огурец, отожми сок и смочи в нем ватные диски.

2. Картофель — враг мешков под глазами

Сырой картофель обладает противовоспалительными свойствами и отлично подтягивает кожу.

Как использовать:

  • Натрите картошку на мелкой терке, заверните в марлю.

  • Приложи к глазам на 15 минут.

  • После — умойся и нанеси крем.

3. Чай — экспресс-уход с бодрящим эффектом

Чай, особенно чёрный, содержит кофеин и танины, которые сужают сосуды и убирают синеву.

Как использовать:

  • Завари пару чайных пакетиков, остуди и убери в холодильник на 10 минут.

  • Приложи к глазам на 15 минут.

4. Творог — неожиданный, но действенный помощник

Да-да, обычный творог — отличный способ успокоить кожу и убрать отеки благодаря молочным кислотам и белкам.

Как использовать:

  • Возьми 1 десертную ложку свежего творога, заверни в марлю.

  • Приложи к глазам на 10-15 минут.

Эти домашние примочки — настоящая палочка-выручалочка перед важной встречей или после бессонной ночи. Натурально, быстро, эффективно — и никаких следов усталости!

Уточнения

Круги под глазами — изменение окраса кожи под глазами в виде появления тёмных пятен, что может быть обусловлено различными причинами: повышение уровня меланина в организме, недостаток сна и умственное перенапряжение, вызывающие блеск кожи, из-за которого кровяносные и лимфатические сосуды под нею становятся более заметными, расширение кровеносных сосудов, застой крови и гиперпигментация, аллергические реакции, заболевания печени, старение организма и так далее.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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