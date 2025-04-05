Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Загадка замка Чиньоло По: почему история его стен завораживает каждого
Как поделить одну комнату на двоих детей и не поссорить их
Как превратить брокколи в кулинарную звезду — один трюк, и даже дети просят добавку
Маска из Турции творит чудеса с кожей — и готовится за 2 минуты
Шашлык был вкусный, но дорогой: за что вас могут оштрафовать на берегу озера
Боже, это шизофрения? Дима Билан рассказал о самом страшном моменте в шоу Точь-в-точь
Секреты метаболизма: почему дефицита калорий недостаточно для похудения
Белок — ключ к здоровью: топ-9 вкусных продуктов для вашего организма
У точки возврата? Западные компании уточняют условия размещения рекламы на телеканалах России

Серебряный призер Олимпийских игр мечтает комментировать Олимпиаду 2026 — мечта Александра Энберта

1:23
Спорт

Александр Энберт, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию, рассказал, что мечтает работать ведущим и комментатором зимней Олимпиады в Милане в 2026 году.

Фигурное катание
Фото: wikimedia.org by Clément Bucco-Lechat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фигурное катание

Он также отметил, что уже ведет подкаст "Прокат show" на Okko и является экспертом в студиях и комментаторских кабинках.

Энберт выразил желание поехать на Олимпиаду и комментировать события с места, подчеркнув, что это его большая мечта.

"Мне очень хотелось бы поехать на Олимпиаду и комментировать события непосредственно с места. Это моя мечта, и я буду рад, если у нас на Okko получится реализовать этот план", — сказал Энберт, которого цитирует Газета.Ru.

По его мнению, это позволит показать зрителям все нюансы подготовки к выступлениям и Олимпийским играм.

Энберт также упомянул, что его подкаст пользуется успехом. Среди гостей уже были такие известные спортсмены, как Евгения Медведева, Александра Трусова, Алена Косторная и Илья Авербух. В этом сезоне к ним присоединилась Анжелика Алексеевна Крылова, которая поделилась своими методами подготовки пар. Энберт выразил радость по поводу таких гостей и пригласил всех желающих присоединиться к подкасту.

Уточнения

Алекса́ндр Ю́рьевич Э́нберт (род. 17 апреля 1989 года, Ленинград, СССР) — российский фигурист, выступавший в парном катании. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Как яблочный уксус стал главным трендом в уходе за кожей и волосами
Красота и стиль
Как яблочный уксус стал главным трендом в уходе за кожей и волосами Аудио 
Секретное решение НХЛ: Александр Овечкин может сыграть на Олимпиаде 2026 года
Новости спорта
Секретное решение НХЛ: Александр Овечкин может сыграть на Олимпиаде 2026 года Аудио 
VPN не поможет: Роскомнадзор требует от операторов данные об устройствах пользователей и их местоположении
Экономика и бизнес
VPN не поможет: Роскомнадзор требует от операторов данные об устройствах пользователей и их местоположении Аудио 
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова Весенне-летнее наступление ВС РФ началось: армия Украины на краю пропасти Дмитрий Плотников
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
Как обычная сода заменяет удобрения и спасает от грибка
Антарктида дала течь: что прячется в водопаде, который выглядит как кровь
Антарктида дала течь: что прячется в водопаде, который выглядит как кровь
Последние материалы
Лучшие цветущие почвопокровные растения: 5 видов для яркого оформления вашего сада
Магний — ключ к здоровью или очередной маркетинговый ход?
Землетрясение в Азии: Онищенко раскрыл главные риски для путешественников
Патчи больше не нужны: 4 домашних рецепта против отеков
5 приборов, которые следует регулярно чистить, чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию
Серебряный призер Олимпийских игр мечтает комментировать Олимпиаду 2026 — мечта Александра Энберта
Евроремонт снова в тренде: какие приёмы из 90-х дизайнеры спасли от забвения
Смотрит телевизор, кусается от любви и метит подушку: вся правда о домашних сурикатах
Подвеска не прощает резких решений: как не угробить её на искусственной неровности
Популярная приправа против мух: секрет, о котором молчат все хозяйки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.