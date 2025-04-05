Серебряный призер Олимпийских игр мечтает комментировать Олимпиаду 2026 — мечта Александра Энберта

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Александр Энберт, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию, рассказал, что мечтает работать ведущим и комментатором зимней Олимпиады в Милане в 2026 году.

Фото: wikimedia.org by Clément Bucco-Lechat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фигурное катание

Он также отметил, что уже ведет подкаст "Прокат show" на Okko и является экспертом в студиях и комментаторских кабинках.

Энберт выразил желание поехать на Олимпиаду и комментировать события с места, подчеркнув, что это его большая мечта.

"Мне очень хотелось бы поехать на Олимпиаду и комментировать события непосредственно с места. Это моя мечта, и я буду рад, если у нас на Okko получится реализовать этот план", — сказал Энберт, которого цитирует Газета.Ru.

По его мнению, это позволит показать зрителям все нюансы подготовки к выступлениям и Олимпийским играм.

Энберт также упомянул, что его подкаст пользуется успехом. Среди гостей уже были такие известные спортсмены, как Евгения Медведева, Александра Трусова, Алена Косторная и Илья Авербух. В этом сезоне к ним присоединилась Анжелика Алексеевна Крылова, которая поделилась своими методами подготовки пар. Энберт выразил радость по поводу таких гостей и пригласил всех желающих присоединиться к подкасту.

Уточнения

Алекса́ндр Ю́рьевич Э́нберт (род. 17 апреля 1989 года, Ленинград, СССР) — российский фигурист, выступавший в парном катании.

