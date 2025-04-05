Лучшие цветущие почвопокровные растения: 5 видов для яркого оформления вашего сада

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Садоводы часто сталкиваются с вопросом выбора почвопокровных растений, и разнообразие предлагает множество вариантов, включая вечнозеленые виды и ароматные травы. Если вы хотите добавить яркие цвета в свой сад, стоит обратить внимание на цветущие почвопокровные растения. Они добавят живые оттенки розового, фиолетового, белого или желтого в ваши бордюры и будут привлекательны для пчел и бабочек.

Фото: de.wikipedia.org by Rüdiger Kratz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Обыкновенный висторт

Мексиканский флебейн

Это низкорастущее многолетнее растение образует ковровую подушку из белых и желтых ромашек с весны до осени. Оно отлично подходит для роста в зонах зимостойкости США с 6 по 9 и требует минимального ухода. Мексиканский флебейн может расти на солнце и в полутени, однако иногда становится самосеющим и может распространяться по участку.

Обыкновенный висторт

Это популярное цветущее многолетнее растение производит красивые цветы, напоминающие бутылочные щетки, которые цветут большую часть лета. Обыкновенный висторт предпочитает полутень и влажную почву и может успешно расти в условиях зимостойкости до 3 зоны. Регулярное удаление отцветших соцветий поможет продлить период цветения.

Ползучий розмарин

Ползучий розмарин — это идеальный выбор для сухих садов благодаря своей устойчивости к засухе. Он низко растет и требует минимального ухода, что делает его отличным вариантом для создания цветущего ковра на вашем участке.

Важно помнить

Перед посадкой почвопокровных растений следует учитывать их агрессивность. Некоторые виды могут быстро захватывать пространство.

Благодаря этим цветущим почвопокровным растениям, вы сможете не только украсить свой сад, но и создать привлекательную атмосферу для насекомых-опылителей, что сделает ваш участок живым и разнообразным.