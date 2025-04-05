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Осторожно, развод на колесах: 7 схем, которые проворачивают в шиномонтаже

2:31
Авто

Сезонная "переобувка" кажется простой и безопасной процедурой. Приехал, поменял, уехал. Но именно на этой уверенности и наживаются нечистые на руку мастера. Подвохи — не в экзотике, а в элементарных вещах: латке, балансировке, закручивании болтов. Рассказываем, где вас могут обмануть и как этого избежать.

Автосервис
Фото: Freepik by senivpetro
Автосервис

1. Латка от щедрой души

Вы приехали просто сменить колёса, а мастер с серьёзным видом показывает саморез в шине и предлагает срочно "латать". На деле никакого прокола нет — повреждение могло появиться "волшебным образом" уже в боксе. Если сомневаетесь, требуйте накачки и проверки водой. Отказ и агрессия — тревожный сигнал.

2. Колесо — лицом к асфальту

Бывает, что мастер нарочно ставит колесо внутренней стороной наружу. Поведение машины меняется, и не все водители сразу замечают подвох. Повторный визит — новый чек, зато недобросовестному шиномонтажу выгодно.

3. Подмена шин

У вас свежие дорогие покрышки? Тогда есть риск, что их "попросят" на сторону, а взамен поставят похожие, но изношенные. Через пару дней доказать подмену почти невозможно, особенно если не сохранились фото до шиномонтажа.

4. Балансировка на глаз

Вам предложили балансировку — вы согласились, оплатили. Но грузики так и остались прежними, а стенд даже не включали. Чтобы не стать жертвой фиктивной услуги, стойте рядом и наблюдайте за процессом.

5. Вода в шине — не миф

Раздражённый мастер может "отомстить" особенно дотошным клиентам, налив воду внутрь колеса. Езда с такой "начинкой" превратится в ад: шум, вибрации, потеря управляемости. Найти причину сходу сможет далеко не каждый механик.

6. Смазка с сюрпризом

Вместо дорогой медной мастера могут использовать отработанную грязную смесь. После такого "ухода" колёса прикипают, и открутить их без усилий практически невозможно — особенно на трассе.

7. Болты навылет

Неправильно затянутые болты — реальная угроза жизни. Если их не дожали по нормативу, они могут ослабнуть в пути. Проверьте затяжку сразу после обслуживания и регулярно в течение сезона.

Уточнения

Колесо́ — движитель, свободно вращающийся или закреплённый на вращающейся оси диск, позволяющий поставленному на него телу катиться, а не скользить.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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