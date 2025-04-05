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Голубые зоны планеты: что едят живущие там люди, чтобы жить до 100 лет

2:13
Еда

Питание существенно влияет на процесс старения. В некоторых регионах мира люди живут значительно дольше, что объясняется не только генетикой, но и образом жизни, включая пищевые привычки. Эти регионы известны как "голубые зоны" и включают Окинаву (Япония), Сардинию (Италия), Икарию (Греция), полуостров Никойя (Коста-Рика) и город Лома-Линда (Калифорния, США).

Оливковое масло
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оливковое масло

Несмотря на культурные различия, их пищевые привычки имеют общие черты, которые, по мнению учёных, способствуют долголетию и хорошему здоровью.

Рацион жителей "голубых зон" преимущественно состоит из растительных продуктов. Они едят много овощей, фруктов, цельного зерна, орехов и семян. Ключевым источником белка для них являются бобовые — фасоль, чечевица и нут. Они содержат не только растительный белок, но и клетчатку, а также сложные углеводы, которые помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови и улучшают пищеварение.

Мясо в этих регионах потребляют редко — всего несколько раз в месяц и небольшими порциями. Вместо этого предпочитают рыбу и морепродукты, которые считаются более полезными. Молочные продукты не являются основой рациона, но в некоторых зонах используют козье или овечье молоко и кисломолочные продукты с пробиотиками, пишет болгарское издание bgonair.bg.

Оливковое масло — важный компонент рациона долгожителей

В средиземноморских "голубых зонах", таких как Сардиния и Икария, оливковое масло — основной источник жиров. Оно богато мононенасыщенными жирными кислотами и антиоксидантами, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и воспаления.

Сахар и обработанные продукты в рационе долгожителей практически отсутствуют. Сладкую пищу употребляют редко, предпочитая натуральные подсластители, такие как мёд. Газированные напитки и промышленные десерты заменяют свежими и цельными продуктами с минимальной обработкой.

Уточнения

«Голубые зоны» — несколько небольших регионов мира, в которых в пропорции, значительно больше среднестатистической, декларируется проживание людей, живущих значительно дольше среднестатистического срока.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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