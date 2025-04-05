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Криштиану Роналду может вернуться в Европу: шансы Интера становятся всё выше

1:48
Спорт

Португальский форвард Криштиану Роналду, который сейчас выступает за "Аль-Наср", может покинуть Саудовскую Аравию и вернуться в Европу. В частности, интерес к нему проявляет миланский "Интер".

Криштиану Роналду
Фото: commons.wikimedia.org by AtilaTheHun из Manchester, England, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Криштиану Роналду

По информации от агентства "Sisal", "нерадзурри" входят в число фаворитов на подписание Роналду. Коэффициент на этот трансфер составляет 9,00 и уступает только "Реалу", "Манчестер Сити", "Пари Сен-Жермен" и "Интер Майами", которые оцениваются в 6,00.

Это означает, что "Интер" имеет высокие шансы на то, чтобы заполучить одного из лучших футболистов мира. Переход Роналду в "Интер" стал бы интересным развитием событий, особенно в контексте предстоящего Клубного чемпионата мира, пишет calciomercato. it.

Помимо "Интера", за Роналду также охотятся другие европейские клубы, включая "Реал", "Ювентус" и "Милан". Однако, по мнению аналитиков, вероятность его возвращения в "Ювентус" крайне мала. Коэффициент на этот вариант составляет 50,00, что свидетельствует о его маловероятности.

Если Роналду решит вернуться в Италию, то, скорее всего, это будет "Милан". Этот клуб имеет богатую историю и традиции, а также является одним из самых успешных в итальянском футболе. Кроме того, "Милан" может предложить Роналду конкурентоспособные условия и возможность выиграть новые трофеи.

Таким образом, будущее Криштиану Роналду остаётся неопределённым. Однако, судя по всему, он может вернуться в Европу и продолжить свою карьеру в одном из ведущих клубов континента.

Уточнения

Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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