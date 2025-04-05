Эти животные не взрослеют никогда — и именно это сделало их почти бессмертными

2:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Представьте себе мир, где взрослеть вовсе не обязательно. Некоторые животные освоили этот трюк природы, оставаясь на стадии "взрослых детей" и сохраняя при этом уникальные способности. Это явление известно как неотения.

Фото: commons.wikimedia.org by Ruben Undheim from Trondheim, Norway, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Аксолотль

Что такое неотения

Неотения — это способность некоторых организмов достигать половой зрелости, оставаясь на ранних стадиях развития, таких как личинка. При этом они сохраняют личиночные черты на протяжении всей жизни. Это явление встречается у разных групп животных: от земноводных до млекопитающих.​

Аксолотль: вечный подросток

Аксолотль, обитающий в мексиканских озерах, является классическим примером неотении. Эти существа достигают половой зрелости, не проходя метаморфоз и сохраняя жабры и водный образ жизни. Интересно, что при определенных условиях, таких как изменение температуры воды или введение гормонов, аксолотли могут трансформироваться во взрослую форму — амбистому.

Сирены: отказ от взросления

Сирены — это амфибии, которые полностью отказались от стадии взрослой жизни. Они сохраняют личиночные характеристики, включая жабры, на протяжении всей жизни. Эти существа обитают в водоемах Северной Америки и ведут малоподвижный образ жизни, оставаясь в одном месте неделями.

Голый землекоп: млекопитающее с признаками неотении

Неотения встречается не только у земноводных. Голый землекоп — грызун, обитающий в Восточной Африке, обладает более чем 40 признаками "новорожденности". Среди них: отсутствие шерсти, маленький вес, отсутствие ушных раковин и высокая регенеративная способность нейронов. Эти особенности делают его объектом для изучения механизмов старения и долголетия.

Эволюционное значение неотении

Неотения играет важную роль в эволюции, позволяя видам адаптироваться к специфическим условиям среды. Сохраняя личиночные черты, организмы могут использовать ресурсы, недоступные взрослым особям, и избегать конкуренции. Это явление демонстрирует удивительную гибкость природы в поиске путей выживания и процветания.​

Человек: вечный ребенок

Некоторые ученые предполагают, что человек также обладает признаками неотении. Сравнивая нас с другими приматами, можно заметить такие черты, как большая голова относительно тела, длительный период обучения и высокая пластичность поведения. Эти особенности могли сыграть ключевую роль в развитии нашего интеллекта и социальной структуры. ​

Неотения — это удивительный пример того, как природа экспериментирует с формами и функциями, создавая разнообразие жизни на нашей планете.

Уточнения

Аксоло́тль (кл. науатль Āxōlōtl, лат. Ambystoma mexicanum) — неотеническая личинка некоторых видов амбистом, земноводных из семейства амбистомовых (Ambystomidae) отряда хвостатых (Caudata).

