Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подвеска не прощает резких решений: как не угробить её на искусственной неровности
Популярная приправа против мух: секрет, о котором молчат все хозяйки
Секреты ухода, которые помогут отрастить шикарные ресницы и брови без салона
Критическая ошибка пенсионной системы? Кто рискует остаться без пенсии с 2026 года
Что скрывают глубины? Геологи открывают тайны погружающихся подземных слоёв в США
Лоза объяснил, почему ему приходится носить два телефона — айфон и андроид
Грозна, горда и молниеносна: эта птица из саванны убьёт змею быстрее, чем вы моргнёте
8 нарушений кошачьего протокола, которые питомец простит только если действительно вас любит
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться

Эти животные не взрослеют никогда — и именно это сделало их почти бессмертными

2:57
Зоосфера

Представьте себе мир, где взрослеть вовсе не обязательно. Некоторые животные освоили этот трюк природы, оставаясь на стадии "взрослых детей" и сохраняя при этом уникальные способности. Это явление известно как неотения.

Аксолотль
Фото: commons.wikimedia.org by Ruben Undheim from Trondheim, Norway, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Аксолотль

Что такое неотения

Неотения — это способность некоторых организмов достигать половой зрелости, оставаясь на ранних стадиях развития, таких как личинка. При этом они сохраняют личиночные черты на протяжении всей жизни. Это явление встречается у разных групп животных: от земноводных до млекопитающих.

Аксолотль: вечный подросток

Аксолотль, обитающий в мексиканских озерах, является классическим примером неотении. Эти существа достигают половой зрелости, не проходя метаморфоз и сохраняя жабры и водный образ жизни. Интересно, что при определенных условиях, таких как изменение температуры воды или введение гормонов, аксолотли могут трансформироваться во взрослую форму — амбистому.

Сирены: отказ от взросления

Сирены — это амфибии, которые полностью отказались от стадии взрослой жизни. Они сохраняют личиночные характеристики, включая жабры, на протяжении всей жизни. Эти существа обитают в водоемах Северной Америки и ведут малоподвижный образ жизни, оставаясь в одном месте неделями.

Голый землекоп: млекопитающее с признаками неотении

Неотения встречается не только у земноводных. Голый землекоп — грызун, обитающий в Восточной Африке, обладает более чем 40 признаками "новорожденности". Среди них: отсутствие шерсти, маленький вес, отсутствие ушных раковин и высокая регенеративная способность нейронов. Эти особенности делают его объектом для изучения механизмов старения и долголетия.

Эволюционное значение неотении

Неотения играет важную роль в эволюции, позволяя видам адаптироваться к специфическим условиям среды. Сохраняя личиночные черты, организмы могут использовать ресурсы, недоступные взрослым особям, и избегать конкуренции. Это явление демонстрирует удивительную гибкость природы в поиске путей выживания и процветания.

Человек: вечный ребенок

Некоторые ученые предполагают, что человек также обладает признаками неотении. Сравнивая нас с другими приматами, можно заметить такие черты, как большая голова относительно тела, длительный период обучения и высокая пластичность поведения. Эти особенности могли сыграть ключевую роль в развитии нашего интеллекта и социальной структуры.

Неотения — это удивительный пример того, как природа экспериментирует с формами и функциями, создавая разнообразие жизни на нашей планете.

Уточнения

Аксоло́тль (кл. науатль Āxōlōtl, лат. Ambystoma mexicanum) — неотеническая личинка некоторых видов амбистом, земноводных из семейства амбистомовых (Ambystomidae) отряда хвостатых (Caudata).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Авто
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи Аудио 
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Домашние животные
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки Аудио 
Секретное решение НХЛ: Александр Овечкин может сыграть на Олимпиаде 2026 года
Новости спорта
Секретное решение НХЛ: Александр Овечкин может сыграть на Олимпиаде 2026 года Аудио 
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова Весенне-летнее наступление ВС РФ началось: армия Украины на краю пропасти Дмитрий Плотников
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
Как обычная сода заменяет удобрения и спасает от грибка
Антарктида дала течь: что прячется в водопаде, который выглядит как кровь
Антарктида дала течь: что прячется в водопаде, который выглядит как кровь
Последние материалы
8 нарушений кошачьего протокола, которые питомец простит только если действительно вас любит
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Русский борщ на косточке: аромат, который выгонит соседей из дома — к вам на обед
Осторожно, развод на колесах: 7 схем, которые проворачивают в шиномонтаже
Интерьер, от которого веет богатством — всего за пару покупок
Как эффективно избавиться от сорняков в трещинах на дорожке
Криштиану Роналду может вернуться в Европу: шансы Интера становятся всё выше
Елена Борщёва рассказала, как её травили в детстве из-за внешности
Эти животные не взрослеют никогда — и именно это сделало их почти бессмертными
Голубые зоны планеты: что едят живущие там люди, чтобы жить до 100 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.