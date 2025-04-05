Русский борщ на косточке: аромат, который выгонит соседей из дома — к вам на обед

2:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Борщ — это больше, чем просто суп. Это повод для споров, кулинарная гордость и почти что национальная философия. Где он появился первым — в России, Польше, на Украине или где-то ещё - неизвестно, но понятно одно: свекольный суп с капустой обосновался в наших кастрюлях всерьёз и надолго.

Фото: flickr by Лиз Уэст, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Борщ

Историки утверждают, что изначально борщ был вовсе не красным, а зелёным — без свеклы. Сегодня представить блюдо без неё сложно, как и без мясного бульона. А ещё один секрет вкуса — квашеная капуста: она придаёт нужную кислинку и глубину.

Мы предлагаем вам проверенный временем и желудками вариант — борщ на говядине, с двумя видами капусты и щедрой овощной заправкой.

Ингредиенты на 8 порций:

Говядина на кости — 1 кг

Вода — 5 л

Лавровый лист — 3 шт.

Перец горошком — 5 шт.

Квашеная капуста — 400 г

Репчатый лук — 300 г

Морковь — 200 г

Свекла — 400 г

Белокочанная капуста — 300 г

Чеснок — 3 зубчика

Растительное масло — 4 ст. л.

Сахар — 2 ст. л.

Томатная паста — 1 ст. л.

Яблочный уксус — 2 ст. л.

Соль, свежемолотый перец — по вкусу

Как готовить:

1. Варим бульон.

Промойте мясо, залейте холодной водой и доведите до кипения. Удалите пену, добавьте лавровый лист и перец. Варите 3 часа на слабом огне.

2. Подготовьте капусту.

Квашеную капусту промойте, залейте холодной водой и оставьте на час. Потом отожмите.

3. Делайте зажарку.

Обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте натёртые свеклу и морковь, сахар, томатную пасту и уксус. Залейте водой (слоем около 1 см), тушите 30 минут на слабом огне.

4. Собирать борщ.

Процедите бульон, мясо нарежьте крупно. В кастрюлю с бульоном положите квашеную капусту, варите 20 минут. Добавьте нашинкованную свежую капусту — ещё 10 минут. Положите тушёные овощи и чеснок. Посолите, поперчите.

5. Финальный штрих.

Доведите до кипения и снимите с огня. Дайте борщу настояться под крышкой 15 минут — и можно подавать.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

