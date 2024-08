Какие витамины спасают ваши зубы от разрушения

Врач-терапевт рассказала, какие витамины необходимы для здоровья зубов

Здоровье зубов зависит не только от кальция, но и от комплекса витаминов A, B, C и D. Врач-терапевт Валерия Алексеева подчеркнула, что витамин D играет ключевую роль в усвоении кальция и укреплении костной ткани, предотвращая развитие кариеса.

Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли

Этот витамин можно получить из солнечного света, жирной рыбы, грибов и яичных желтков. Витамин A защищает эмаль от инфекций и способствует выработке слюны, нейтрализующей кислоты во рту.

Витамин C, обладая антиоксидантными свойствами, предотвращает разрушение эмали свободными радикалами, а витамины группы B участвуют в обмене веществ, способствующем здоровью зубов.

Валерия указала на важность правильного питания, подчеркивая, что каждый из этих витаминов содержится в определённых продуктах. Также отмечено, что избыток сахара, употребление алкоголя и курение негативно сказываются на состоянии зубов, способствуя их разрушению.

