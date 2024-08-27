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Какие витамины спасают ваши зубы от разрушения

Врач-терапевт рассказала, какие витамины необходимы для здоровья зубов
1:06
Здоровье

Здоровье зубов зависит не только от кальция, но и от комплекса витаминов A, B, C и D. Врач-терапевт Валерия Алексеева подчеркнула, что витамин D играет ключевую роль в усвоении кальция и укреплении костной ткани, предотвращая развитие кариеса.

Врач-терапевт рассказала, какие витамины необходимы для здоровья зубов
Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли, CC0

Этот витамин можно получить из солнечного света, жирной рыбы, грибов и яичных желтков. Витамин A защищает эмаль от инфекций и способствует выработке слюны, нейтрализующей кислоты во рту.

Витамин C, обладая антиоксидантными свойствами, предотвращает разрушение эмали свободными радикалами, а витамины группы B участвуют в обмене веществ, способствующем здоровью зубов.

Валерия указала на важность правильного питания, подчеркивая, что каждый из этих витаминов содержится в определённых продуктах. Также отмечено, что избыток сахара, употребление алкоголя и курение негативно сказываются на состоянии зубов, способствуя их разрушению.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды). == Литература == Девятнин, В. А. Витамины. — М. : Пищепром издат, 1948. — 279 с. Камерон, И. Рак и витамин C : Обсуждение природы, причин, профилактики и лечения рака (Особая роль витамина C) = Ewan Cameron, Linus Pauling. Cancer and Vitamin C. 1971 / И. Камерон, Л. Полинг. — М. : Кобра Интернэшнл, 2001. — 336 с. Морозкина, Т. С. Витамины : Кратк. рук. для врачей и студ. мед., фармацевт. и биол. специальностей / Т. С. Морозкина, А. Г. Мойсеёнок. — Мн. : ООО "Асар", 2002. — 112 с. — ISBN 985-6572-55-X.

Зуб — костное образование, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных (у некоторых рыб зубы есть и в глотке). == Литература == Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Баев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — М. : Сов. энциклопедия, 1986. — С. 219. — 831 с. — 100 000 экз. Зайцев А. В., Артемьев А. В. Одонтологические органы в истории позвоночных. — Полтава: Дивосвіт, ИЦ «Археология», 2006. — 108 с.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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