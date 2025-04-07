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Китайский авто не прощает одной экономии: в баке — топливо, в сервисе — слёзы

2:07
Авто

Некоторые китайские автомобили действительно допускают использование АИ-92, и надпись об этом часто можно увидеть прямо на крышке бензобака. Для многих это звучит как зелёный свет на экономию, особенно с учётом разницы в цене между АИ-92 и более дорогими марками топлива. Однако у этой "экономии" есть оборотная сторона — и она может оказаться слишком дорогой.

Заправка автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Заправка автомобиля

Большинство современных турбодвигателей были изначально разработаны под бензин с высоким октановым числом — от 95 до 100. Но чтобы подстроиться под реалии некоторых рынков, производители адаптировали прошивку мотора таким образом, чтобы двигатель мог работать и на 92-м. Вот только это компромисс, а не полноценное решение. Законы физики никто не отменял: при высоких нагрузках и оборотах у АИ-92 начинается детонация — неконтролируемый взрыв топливной смеси в цилиндрах. А это — прямой путь к повреждению поршней, колец и цилиндров.

Проблемы могут начаться даже после пары-тройки поездок по трассе на высокой скорости. Детонация может остаться незамеченной до тех пор, пока вдруг не начнёт исчезать масло или мотор не начнёт стучать. Иногда до поломки хватает и нескольких тысяч километров пробега — особенно на новых машинах, которые ещё не прошли обкатку.

Если степень сжатия у двигателя 10,5 и выше — 95-й бензин становится минимально допустимым. А если показатель приближается к 11 или даже выше, то лучше ориентироваться на АИ-98 или АИ-100. Конечно, в экстренных ситуациях, когда выбор ограничен, можно заправить немного 92-го, чтобы добраться до нужной заправки. Главное - ехать спокойно, не крутить мотор выше 2500 об/мин и избегать резких ускорений. Двигатель — это не то место, где стоит экономить, особенно если вы хотите, чтобы он служил долго.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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