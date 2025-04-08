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Российский гинеколог правит Сирией: как врач попал в администрацию

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Мир

Гинеколог из Воронежа стал во главе администрации правительства Сирии.

Флаг Сирии
Фото: commons.wikimedia.org by Aerra Carnicom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Сирии

Врач Махер Хуссейн аль-Шараа выучился и начал работать по специальности. Он окончил медуниверситет имени Бурденко, работал гинекологом в Дорожной клинической больнице, до 2024 года заведовал отделением женской консультации в первой поликлинике РЖД, пишет KP. RU.

Но ему пришлось очень резко переквалифицироваться. Он сменил сферу деятельности после того, как к власти в Сирии пришел его родной брат Ахмед.

Он в настоящее время является президентов Сирии, как сообщают арабские СМИ.
(фото 3), который является сейчас временным президентом страны.

Уточнения

Воро́неж — город на юге Центральной России, административный центр Воронежской области. Расположен на берегах Воронежского водохранилища, в 12 километрах от реки Дон; расстояние от Москвы — около 520 км.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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