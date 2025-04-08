Гинеколог из Воронежа стал во главе администрации правительства Сирии.
Врач Махер Хуссейн аль-Шараа выучился и начал работать по специальности. Он окончил медуниверситет имени Бурденко, работал гинекологом в Дорожной клинической больнице, до 2024 года заведовал отделением женской консультации в первой поликлинике РЖД, пишет KP. RU.
Но ему пришлось очень резко переквалифицироваться. Он сменил сферу деятельности после того, как к власти в Сирии пришел его родной брат Ахмед.
Он в настоящее время является президентов Сирии, как сообщают арабские СМИ.
(фото 3), который является сейчас временным президентом страны.
Воро́неж — город на юге Центральной России, административный центр Воронежской области. Расположен на берегах Воронежского водохранилища, в 12 километрах от реки Дон; расстояние от Москвы — около 520 км.
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