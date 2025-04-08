Тайные уголки Таиланда: три места, где тишина и покой заменяют шум и суету

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Таиланд — популярное направление, куда стремятся туристы со всего мира. Чаще всего на отдыхе в Таиланде бывает шумно, повсюду гремит музыка, везде гуляют и фотографируются толпы людей. Если хочется побывать в непривычном Таиланде, где тихо, спокойно и безлюдно, стоит задуматься о трёх малоизвестных местах.

Фото: vascoplanet.com by VascoPlanet World Photography, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ко Липе

Ко Липе — это совсем небольшой остров на границе с Малайзией, который можно обойти за 15 минут. Здесь чистейшая вода, хороший песок, но при этом мало отдыхающих.

Пай — северный город в горах, где можно насладиться природой, тишиной и туманными рассветами, не будучи потревоженным шумными компаниями.

Чумпхон — южный город с дешёвыми ценами, популярный у жителей Таиланда. Здесь не бывает тусовок и шумных вечеринок, зато есть красивые достопримечательности.

Уточнения

Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

