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На болты и фары: рассказываем, что стоит за резким ростом автоугонов в 2025 году

Авто

Число автоугонов в России резко выросло — на 70% за первые месяцы 2025 года. На прицеле — доступные и популярные модели: Chery, Haval, Hyundai, Kia и, конечно, Lada.

Угонщик вскрывает машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Угонщик вскрывает машину

Новая цель — не машина, а её "начинка"

По словам гендиректора автокомпании Ирины Франк, всплеск угонов связан с нехваткой оригинальных запчастей. Санкции и логистические сбои обострили дефицит, а к началу года массово подошёл срок ремонта машин, купленных в 2020–2022 годах.

"Поэтому добывать комплектующие начали, разбирая уже имеющиеся машины", — пояснила Франк.

Угоны стали "точечными": похищенные авто разбирают и сбывают в регионах, где детали в дефиците — например, в Дагестане и Кабардино-Балкарии. Реализация идёт через серые СТО и онлайн-платформы без документов.

Экономия, которая подогревает криминал

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр считает, что ключевым фактором остаётся популярность модели:

"В этот список всегда попадают Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Lada Vesta или Granta и прочие самые распространённые марки".

Спрос рождает предложение. "Бюджетные" покупатели на маркетплейсах фактически становятся частью цепочки.

От код-грабберов не спасёт замок

Независимый эксперт Дмитрий Попов рассказал, как работает современный угон:

"Человек с ноутбуком ждёт рядом. Когда владелец нажимает кнопку на брелоке, устройство копирует сигнал и открывает машину".

Что реально помогает

По словам автоюриста Льва Воропаева, самое надёжное — это каско:

"Еще один вариант — установить качественную охранную систему, но важно иметь в виду, что они обходятся".

Если авто стоит на платной стоянке без каско — тоже есть шанс: в случае кражи можно подать иск за ненадлежащее оказание услуг, как сообщает Москва 24.

Уточнения

Угон автомобиля — завладение автомобилем против воли его владельца с целью хищения, из хулиганских побуждений, для совершения преступления или иных целей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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