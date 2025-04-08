На болты и фары: рассказываем, что стоит за резким ростом автоугонов в 2025 году

Число автоугонов в России резко выросло — на 70% за первые месяцы 2025 года. На прицеле — доступные и популярные модели: Chery, Haval, Hyundai, Kia и, конечно, Lada.
По словам гендиректора автокомпании Ирины Франк, всплеск угонов связан с нехваткой оригинальных запчастей. Санкции и логистические сбои обострили дефицит, а к началу года массово подошёл срок ремонта машин, купленных в 2020–2022 годах.
"Поэтому добывать комплектующие начали, разбирая уже имеющиеся машины", — пояснила Франк.
Угоны стали "точечными": похищенные авто разбирают и сбывают в регионах, где детали в дефиците — например, в Дагестане и Кабардино-Балкарии. Реализация идёт через серые СТО и онлайн-платформы без документов.
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр считает, что ключевым фактором остаётся популярность модели:
"В этот список всегда попадают Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Lada Vesta или Granta и прочие самые распространённые марки".
Спрос рождает предложение. "Бюджетные" покупатели на маркетплейсах фактически становятся частью цепочки.
Независимый эксперт Дмитрий Попов рассказал, как работает современный угон:
"Человек с ноутбуком ждёт рядом. Когда владелец нажимает кнопку на брелоке, устройство копирует сигнал и открывает машину".
По словам автоюриста Льва Воропаева, самое надёжное — это каско:
"Еще один вариант — установить качественную охранную систему, но важно иметь в виду, что они обходятся".
Если авто стоит на платной стоянке без каско — тоже есть шанс: в случае кражи можно подать иск за ненадлежащее оказание услуг, как сообщает Москва 24.
Угон автомобиля — завладение автомобилем против воли его владельца с целью хищения, из хулиганских побуждений, для совершения преступления или иных целей.
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