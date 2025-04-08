Дешевле Гранты: самые доступные машины с мотором и колёсами

Сегодня даже самая простая комплектация "Лады Гранты" обойдётся в 727 900 рублей (примерно 12 780 долларов). А между тем в разных странах мира до сих пор можно купить полноценный автомобиль в 2-3 раза дешевле. Они маленькие, простые, почти лишены опций — но ездят! И пользуются спросом.
Вот 10 самых дешевых машин в мире, по которым "Гранта" — почти премиум.
Самый дешёвый автомобиль в мире, больше похожий на квадроцикл с крышей.
13 л. с., вес — 399 кг
Нет кондиционера, электростеклоподъёмников и даже замков
Продаётся в Индии, у нас был сертифицирован как квадроцикл
Электромобиль с полноценным кузовом и даже дисплеем.
Запас хода от 130 до 300 км
Мощность — 34 л. с.
Есть камера и мониторинг "слепых" зон
Хит китайского рынка, обогнавший по продажам Tesla.
Компактный хэтчбек на 4 места
Мощность — 27 л. с., запас хода — до 170 км
Очень прост, но экономичен и удобен в городе
Маленький кроссовер для Индии с дорожным просветом 180 мм.
68 л. с., есть версия с "роботом"
Компактные размеры и минимум лишнего
Один из бестселлеров индийского рынка.
48 л. с., только механика
8 комплектаций, даже версия на метане
В "базе" уже есть подушка и ABS
Крошечный китайский электромобиль с 5 дверями.
Мощность — 41 л. с., пробег — до 220 км
Пустая "база", но салон — на 4 человека
Бюджетный хэтчбек с внешностью кроссовера.
0.8-1.0 л, 54-68 л. с.
Мультимедиа, камера, цифровая панель — всё в наличии
Мини-электрокар с дерзким названием и минималистичным дизайном.
27 л. с., пробег — до 170 км
Подходит только для города и коротких поездок
Минивэн за цену скутера.
До 7 мест, модификации на бензине и газе
Простая трансформация салона, экономичность — от 4,7 л на 100 км
Солидный бюджетный хэтчбек, заменивший Tata Nano.
86 л. с., есть робот и подушки безопасности
Современная внешность и базовый комфорт
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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