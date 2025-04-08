Дешевле Гранты: самые доступные машины с мотором и колёсами

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Сегодня даже самая простая комплектация "Лады Гранты" обойдётся в 727 900 рублей (примерно 12 780 долларов). А между тем в разных странах мира до сих пор можно купить полноценный автомобиль в 2-3 раза дешевле. Они маленькие, простые, почти лишены опций — но ездят! И пользуются спросом.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Лада Гранта

Вот 10 самых дешевых машин в мире, по которым "Гранта" — почти премиум.

1. Bajaj Qute (RE60) — $3 400 (~193 000 ₽)

Самый дешёвый автомобиль в мире, больше похожий на квадроцикл с крышей.

13 л. с., вес — 399 кг

Нет кондиционера, электростеклоподъёмников и даже замков

Продаётся в Индии, у нас был сертифицирован как квадроцикл

2. Letin Mengo — $4 400 (~250 000 ₽)

Электромобиль с полноценным кузовом и даже дисплеем.

Запас хода от 130 до 300 км

Мощность — 34 л. с.

Есть камера и мониторинг "слепых" зон

3. Wuling Mini EV — $4 800 (~273 000 ₽)

Хит китайского рынка, обогнавший по продажам Tesla.

Компактный хэтчбек на 4 места

Мощность — 27 л. с., запас хода — до 170 км

Очень прост, но экономичен и удобен в городе

4. Maruti Suzuki S-Presso — $5 100 (~290 000 ₽)

Маленький кроссовер для Индии с дорожным просветом 180 мм.

68 л. с., есть версия с "роботом"

Компактные размеры и минимум лишнего

5. Maruti Suzuki Alto — $5 200 (~296 000 ₽)

Один из бестселлеров индийского рынка.

48 л. с., только механика

8 комплектаций, даже версия на метане

В "базе" уже есть подушка и ABS

6. Lingbao Coco — $5 300 (~301 000 ₽)

Крошечный китайский электромобиль с 5 дверями.

Мощность — 41 л. с., пробег — до 220 км

Пустая "база", но салон — на 4 человека

7. Renault Kwid — $5 800 (~330 000 ₽)

Бюджетный хэтчбек с внешностью кроссовера.

0.8-1.0 л, 54-68 л. с.

Мультимедиа, камера, цифровая панель — всё в наличии

8. Chery QQ Ice Cream — $5 900 (~336 000 ₽)

Мини-электрокар с дерзким названием и минималистичным дизайном.

27 л. с., пробег — до 170 км

Подходит только для города и коротких поездок

9. Maruti Suzuki Eeco — $6 000 (~341 000 ₽)

Минивэн за цену скутера.

До 7 мест, модификации на бензине и газе

Простая трансформация салона, экономичность — от 4,7 л на 100 км

10. Tata Tiago — $7 000 (~398 000 ₽)

Солидный бюджетный хэтчбек, заменивший Tata Nano.

86 л. с., есть робот и подушки безопасности

Современная внешность и базовый комфорт

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

