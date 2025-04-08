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Очищает кровь и спасает желудок: тайна древнего растения

2:32
Садоводство

После долгой зимы медведи выходят из берлог и первым делом ищут в лесу особую траву. Наши предки называли её сасихагима или посхагима и верили: это растение очищает кровь и желудок. Сегодня оно снова покрывает ковром лесную подстилку.

лук-порей
Фото: commons.wikimedia.org by SKas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
лук-порей

Аромат, который наполняет леса

В тенистых, влажных лиственных лесах часто можно встретить медвежий лук (Allium ursinum). В период цветения он источает резкий запах, напоминающий лук. Если корова съест его, привкус появится и в молоке. В старинной книге "Книга семьи" 1858 года, составленной Грегусом Агостом и Хуфальви Яношем, медвежий лук описан так:

"Если перегнать растение с водой, получается тяжёлое эфирное масло. Для производства одной унции масла требуется около 30-40 фунтов чеснока, настолько концентрирован его запах."

Древние наблюдения: молоко и горечь

Антал Ченгери в своём труде "Запахи" открывает нам удивительный мир растений через их ароматы. Тогдашние пастухи замечали: если скот ел медвежий лук, молоко приобретало горький вкус. Однако на пастбищах чаще причиной становился не медвежий лук, а его родственник — Allium acutangulum, с розовыми цветами, известный как ящеричный или мышиный лук.

Медвежий лук: от забытья до признания

Уже в начале XX века медвежий лук начали использовать в питании: сначала как замену чесноку, а позже благодаря открытию учёного Мечникова — как источник рекордного количества витамина С среди луковых растений. Опыты показали, что всего 2 мл свежего сока растения спасали морских свинок от цинги.

Как и когда собирать медвежий лук

Листья медвежьего лука лучше собирать с марта по май до начала цветения, а луковицы — в конце лета и осенью. Важно аккуратно срезать только часть листьев, чтобы растение могло цвести и давать семена.

Свежие листья можно переработать в целебный сок или приготовить ароматную настойку: измельчить, залить 40-градусной водкой и выдержать 14 дней в тёплом месте. Ещё одна идея — медвежий лук на вине: мелко нарезать листья, залить белым вином, довести до кипения и добавить мёд.

Уточнения

Лук медве́жий (лат. Állium ursínum) или ди́кий чесно́к или черемша́, колба́ — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Alliaceae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae). 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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