Сибирь делает ставку на туризм: новые курорты, инвестиции и 34 тысячи рабочих мест

2:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сибирский федеральный округ стал лидером по росту туристического потока в России в прошлом году — поездок стало больше на 16,4% по сравнению с 2022-м. Об этом напомнил губернатор Красноярского края Михаил Котюков, выступая на пленарном заседании, посвящённом развитию туризма в регионе.

Фото: Фото Кирилла Янчицкого by Кирилл Янчицкий is licensed under Pravda.Ru Западная Сибирь

Туризм — как двигатель для всей экономики

По словам Котюкова, туризм — это не только про отдых. Это мощный мультипликатор, который запускает целую цепочку роста в других отраслях — строительстве, транспорте, торговле.

"Каждое созданное рабочее место в туризме ведет к появлению ещё пяти — в смежных сферах", — отметил он.

В рамках стратегии развития туристической инфраструктуры в Сибири планируется реализовать 15 крупных турпроектов и 19 сопутствующих мероприятий. Их эффект должен быть ощутимым уже к 2030 году.

"Мы понимаем, что каждому региону Сибири есть что показать, поэтому сегодня особенно важно создание связывающей инфраструктуры", — подчеркнул губернатор.

Горнолыжные курорты: спрос растёт, курорты расширяются

Значительную часть обсуждения посвятили горнолыжному туризму — одному из главных драйверов внутреннего туризма.

Как отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников:

"Вместе с ростом внутреннего туризма растёт и интерес к горнолыжному отдыху. В этом зимнем сезоне наши курорты приняли почти 8,3 миллиона человек — это на четверть больше, чем в прошлом году. И что особенно важно — рост наблюдается по всей стране".

В планах: круглогодичные курорты, новые кадры и Институт гостеприимства

Михаил Котюков также обозначил приоритетные шаги, необходимые для дальнейшего развития туристической отрасли в Сибири:

Безопасные условия на горнолыжных трассах;

Совершенствование законодательства;

Развитие круглогодичного и событийного туризма;

Поддержка семейных форм отдыха;

Подготовка квалифицированных кадров.

"У Красноярского края уже есть опыт — Институт гастрономии СФУ известен по всей стране. Сегодня университет готовит предложения по расширению программы, и в ближайшее время мы представим концепцию нового Института гостеприимства на базе СФУ", — рассказал Котюков.

Всё это, по мнению экспертов, должно не только улучшить туристическую привлекательность Сибири, но и превратить её в одно из ключевых направлений для путешествий по России — как зимой, так и летом.

Уточнения

Красноя́рский край — субъект Российской Федерации в Сибирском федеральном округе; относится к Восточно-Сибирскому экономическому району.

